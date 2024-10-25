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Коммерсантъ FM
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Ставка разменяла третий десяток

ЦБ выбрал максимально жесткий сценарий подавления инфляции

Совет директоров Банка России, вопреки прогнозам большинства аналитиков, поднял ключевую ставку не на один, а сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. Обновленный прогноз регулятора допускает рост ставки до 23% уже на следующем заседании в декабре, а достижение цели по никак не снижающейся инфляции сдвинуто с 2025-го на 2026 год.

ЦБ уверен, что сможет прикрыть экономику от неблагоприятной для нее инфляции зонтиком высоких ставок

ЦБ уверен, что сможет прикрыть экономику от неблагоприятной для нее инфляции зонтиком высоких ставок

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ЦБ уверен, что сможет прикрыть экономику от неблагоприятной для нее инфляции зонтиком высоких ставок

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ключевая ставка в ее нынешнем виде существует с 2013 года, и установленный в пятницу уровень в 21% — это ее новый пик. Это даже больше 20%, экстренно введенных Центробанком в марте 2022 года после начала военной операции на Украине для купирования оттока вкладов из банков. Разумеется, в 1990-е с их гиперинфляцией предшествовавшая ключевой ставка рефинансирования была периодами значительно выше (вплоть до 210%), но в любом случае такой высокой точки индикатор не достигал уже более 20 лет (с 2003 года).

Как пояснила после заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина, предметно обсуждались два варианта повышения — до 20% и до 21%. Возможность сохранения 19% ставки даже не предлагалась.

Напомним, именно 20% были основным прогнозом большинства экспертов — проведенный Центробанком макроэкономический опрос 27 ведущих экономистов выдал именно такой консенсус-прогноз.

Но совет директоров регулятора рассудил иначе и выбрал более жесткий вариант, вновь продемонстрировав твердость в отстаивании своего понимания вверенной ему денежно-кредитной политики, в том числе вопреки усилившейся критике со стороны крупного бизнеса (накануне заседания глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял об угрозе остановки экспорта высокотехнологичной продукции госкорпорации из-за высокой ставки, а глава «Северстали» Алексей Мордашов — о том, что она тормозит рост экономики).

Главный аргумент ЦБ — инфляция в стране не снижается. В сентябре с поправкой на сезонность она выросла до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Эта «вилка» установлена в обновленном прогнозе регулятора — прежний, июльский предполагал 6,5–7,0%. Ожидания темпов роста цен на 2025 год тоже повышены — с 4–4,5% до 4,5–5%. Цель ЦБ по инфляции в 4% сдвинута, таким образом, на год — на 2026-й.

Подняты прогнозы и по самой ставке — до 17–20% в 2025 году. Но важнее для участников рынков то, что, по расчетам ЦБ, в ноябре—декабре 2024-го средняя ставка может составить 21–21,3%, а это означает возможность повышения до 22–23% уже на оставшемся в этом году заседании регулятора 20 декабря. Хотя Эльвира Набиуллина в пятницу отметила, что такой решение не предопределено, сигнал в заявлении регулятора дан вполне явный: «Банк России допускает возможность повышения ставки и на ближайшем заседании». После такого сигнала повышение ставки следовало во всех случаях.

Кроме фактической инфляции ЦБ в своем решении опирался на еще один ключевой показатель — инфляционные ожидания. В октябре и у населения, и у бизнеса они достигли максимумов с начала года.

Признаки охлаждения экономики, о которых накануне говорил глава Минэкономики Максим Решетников, ЦБ не посчитал убедительными. Точнее, регулятор полагает, что замедление связано с нарастанием ограничений на стороне предложения — предприятиям просто не хватает свободных производственных мощностей и людей для закрытия растущего спроса. Спрос же поддерживается ростом кредитования компаний, доходов населения и бюджетных расходов (напомним, правительство уже зарезервировало за собой право потратить дополнительные 1,5 трлн руб. еще до конца этого года). С завершением безадресной льготной ипотеки темпы розничного кредитования замедлились, но займы компаниям по-прежнему выдаются в нарастающих объемах «из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций» — так аккуратно ЦБ обрисовал практику кредитования по проектам с господдержкой, на которых рост ставок почти не сказывается.

Потребительский спрос в России продолжил расти

Отметим, что, видимо, отвечая оппонентам, все чаще заявляющим, что «высокая ставка не работает» (такая мысль, по данным “Ъ”, звучит и в довольно высоких кабинетах), Эльвира Набиуллина назвала четыре причины того, почему жесткие действия ЦБ пока никак не могут укротить инфляцию. Первая — это инерция инфляционных ожиданий: инфляция уже четыре года превышает целевой уровень. Из-за этого население и компании все меньше верят в ее возврат к цели и на этом строят свое поведение. Вторая причина — стимулирующая бюджетная политика, в том числе как рычаг получения кредитов для тех граждан и компаний, доходы и выручка которых растут благодаря бюджетным расходам. Третья — послабления в регулировании банков, позволившие им агрессивно наращивать кредитование, не беспокоясь о необходимости поддерживать более ликвидную структуру активов. Наконец, четвертая, по признанию главы ЦБ,— «неточность в нашей коммуникации в начале этого года». Регулятор предполагал снижение ставки в этом году вслед за замедлением инфляции, и многие восприняли это так, что снижать ставку будут в любом случае. В итоге сложения этих факторов перегрев экономики оказался сильнее, и это привело к ускоренному росту цен. «Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски»,— ужесточила свое послание Эльвира Набиуллина.

Вадим Вислогузов

Основные параметры среднесрочного прогноза ЦБ

2023 2024 2025 2026 2027
Инфляция (%, декабрь к декабрю предыдущего года) 7,4 8,0–8,5 4,5–5,0 4,0 4,0
Инфляция, в среднем за год (% к предыдущему году) 5,9 8,2–8,4 6,1–6,8 4,0–4,2 4,0
Ключевая ставка, в среднем за год (% годовых) 9,9 17,5 17,0–20,0 12,0–13,0 7,5–8,5
ВВП, прирост (%) 3,6 3,5–4,0 0,5–1,5 1,0–2,0 1,5–2,5
Экспорт, прирост (%) (-2,0)–0,0 0,5–2,5 1,0–3,0 1,0–3,0
Импорт, прирост (%) (-3,0)–(-1,0) 0,5–2,5 0,0–2,0 1,0–3,0

Источник: ЦБ РФ.

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