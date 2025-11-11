Челябинское министерство подвело итоги ликвидации ЧС на заводе в Копейске

Министерство общественной безопасности Челябинской области подвело итоги работы оперативных служб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на копейском «Заводе Пластмасс». Соответствующее совещание прошло в ГУ МЧС России по региону, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности.

Об аварийно-спасательных работах доложили пожарные, спасатели и представители предприятия. «Большое внимание уделено вопросам взаимодействия между оперативными службами, чтобы распространить положительный опыт на территории всей области. Сейчас по горячим следам вносятся коррективы в регламенты совместных действий»,— говорится в сообщении.

Первый заместитель министра общественной безопасности области Эдуард Орлов подчеркнул, что «оперативные службы в тесной связи с органами власти региона готовы к ликвидации даже самых сложных чрезвычайных ситуаций».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, чрезвычайная ситуация на одном из копейских заводов случилась поздним вечером 22 октября. В одном из цехов произошел взрыв. Погибли 23 человека. Найдены и опознаны тела 16 человек, остальных предстоит идентифицировать. Пострадали и были направлены на лечение еще 29 работников. Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина его передали в центральный аппарат ведомства. По версии следствия, взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе.

Виталина Ярховска