Дамбы не удержали реку

Следственный комитет России (СКР) определился с основной версией обстоятельств ЧП, происшедшего в минувшие выходные в Красноярском крае, где из-за разрушения дамбы были смыты дома артельщиков из золотодобывающей компании «Сисим». Погибли как минимум 15 человек, 9 — находятся в больницах, еще 5 рабочих числятся пропавшими без вести. Как считают следователи, гидротехнические сооружения были возведены старателями незаконно и без соблюдения требований безопасности. Трое сотрудников компании задержаны, сегодня СКР будет ходатайствовать об их аресте. Президент Владимир Путин поручил принять меры по оказанию помощи пострадавшим в связи с ЧП. В Красноярском крае в понедельник объявлен день траура.

В воскресенье сотрудники СКР в рамках уголовного дела о гибели людей около поселка Щетинкино в Красноярском крае задержали и допросили директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова. Они были доставлены из Курагинского района, где в ночь на субботу произошла трагедия, в Красноярск. Как сообщили в СКР, ведомство будет ходатайствовать в суде об аресте фигурантов. Пока речь идет о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В расположенном в краевом центре офисе компании были проведены обыски, изъяты бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников.

Трагедия произошла в ночь на субботу на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино. По предварительным данным, здесь на реке Сейба старателями было построено пять дамб. Сначала прорвало одну из них, а затем под напором воды произошло веерное разрушение и остальных. Огромная волна обрушилась на поселок работников артели. Водой и селевым потоком были снесены два общежития, где проживало около 80 старателей, несколько передвижных домиков и хозяйственные постройки ремонтной зоны. По словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю Олега Матыленко, вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигала 3,5–4 м. В результате прорыва дамбы были разрушены полностью.

По уточненным данным спасательного ведомства, в поселке проживали 174 человека, из них 15 — погибли, 9 — находятся в лечебных учреждениях, остальные эвакуированы в пункты временного размещения.

Общее число пострадавших точно пока неизвестно: СКР говорит о 14, «Сибзолото» сообщает, что травмы получили 44 человека. «Семьи семерых погибших проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области, и еще у одного — в Вологодской области»,— уточнили в «Сибзолоте». Утром в воскресенье пропавшими без вести числились шестеро рабочих артели, однако, как уточнили “Ъ” в краевом управлении МВД, один из них был найден в поселке вблизи места трагедии. «Во время прорыва дамбы его не было в общежитии»,— рассказали в полиции.

В МЧС “Ъ” сообщили, что поиски пропавших без вести будут продолжены, «погода не мешает, людей будут искать до тех пор, пока не будут найдены все, кто в списке».

В Курагинском районе введен режим ЧС. К поисково-спасательным работам привлечены около 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба. За сутки спасатели обследовали береговую линию русла реки Сейба на удалении 9 км, кинологическими расчетами МЧС России обследованы места общей площадью 2 тыс. кв. м.

Продолжаются разборы завалов мусора на берегу с применением инженерной техники золотодобывающей компании, спасатели на плавсредствах будут проводить обследование береговой линии и устья Сейбы на слиянии с рекой Сисим и вниз по течению на удалении до 3 км, рассказали в МЧС.

Специалистам предстоит установить причину разрушения дамбы. В «Сибзолоте» считают, что дамбу прорвало «из-за проливных дождей». В то же время председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил журналистам, что дамбы «были сделаны кустарным способом». «Предполагаю, что с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм»,— сказал он. «Собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчеты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Все эти требования не были выполнены»,— уточнили в правительстве.

Незаконным возведение дамб считают и в СКР. В ведомстве отмечают, что гидротехнические сооружения были «установлены без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи», а горный мастер, в чьи должностные обязанности входят организация и проведение работ на участке, не имеет специального образования.

«Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления», — сообщили в Следственном комитете России.

По итогам первых шести месяцев года холдинг «Сибзолото» нарастил добычу на 17%, до 1310 кг золота, говорится в отчете Союза золотопромышленников России. Компания производит примерно 3 тыс. кг золота ежегодно, что позволяет ей занимать 14–15-е место по объему добычи в России. Холдинг объединяет четыре артели: ООО «Сисим», ООО «Артель старателей Ангара-Север», ООО «Артель старателей Хакасия», ООО «Артель старателей Июсская». Эти компании в равных долях по 20% владеют холдингом, еще один пакет в 20% принадлежит генеральному директору холдинга Александру Гурьянову. По данным «СПАРК-Интерфакс», согласно последней доступной отчетности за 2015 год чистая прибыль ООО «Сисим» составила 23 млн руб. при выручке 844 млн руб.

«Президент поручил принять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин происшедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным правительства региона, компания, чьи работники проживали в поселке артельщиков, готова взять на себя расходы по похоронам погибших и оказанию материальной помощи тем, кто пострадал. «При необходимости помощь будет оказана из краевого бюджета»,— сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн руб., пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты также в индивидуальном размере»,— сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. В пресс-службе ведомства также отметили, что Пенсионному фонду России поручено провести работу по установлению членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца.

21 октября в крае объявлен днем траура. Во всех городах и районах региона будут приспущены флаги Красноярского края.

Оксана Павлова, Новосибирск