Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Главное

Вечером 29 октября несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы. Они выступили против прибытия самолета из Израиля. Протестующие скандировали «Аллаху Акбар» и лозунги в поддержку палестинцев на фоне военного конфликта в секторе Газа.

Затем часть участников акции с антисемитскими лозунгами прорвалась в аэропорт, куда прилетел рейс из Тель-Авива. Собравшиеся организовали собственный «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров, чтобы найти среди них граждан Израиля. Некоторые участники акции вышли на взлетную полосу.

В 22:20 мск в Росавиации сообщили, что из аэропорта вывели «незаконно проникших лиц». По данным «РИА Новости», в 02:00 мск некоторые протестующие все еще находились в здании.

Изначально аэропорт в Махачкале закрыли до 6 ноября, позже сообщили, что он будет открыт в ночь на 31 октября. Все рейсы перенаправили в ближайшие аэропорты.

В результате столкновения с полицией пострадали больше 20 человек. Из них девять сотрудников полиции.

ГУ МВД России по СКФО установили 150 лиц, принимавших активное участие в беспорядках в воздушной гавани Махачкалы. Из них 60 человек задержаны до выяснения обстоятельств.

Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). В городах и районах Дагестана усилены меры безопасности.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Против действий участников беспорядков выступили федеральный и региональный омбудсмены, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и другие.

МИД Израиля призвал органы безопасности РФ защитить безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы «попыткой дестабилизации ситуации» в республике. По его словам, беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы».

В Карачаево-Черкесии также прошел стихийный митинг в поддержку Палестины. В Черкесске были задержаны 34 человека.

Подробнее о ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «Мы доверяем власти и надеемся на нее».