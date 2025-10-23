На заводе не уследили за безопасностью

Поздним вечером 22 октября произошел взрыв в цехе одного из промышленных предприятий Копейска — города-спутника Челябинска. Последовавший пожар был ликвидирован только на следующее утро. Погибли 12 человек, пятеро госпитализированы. В Копейске введен режим ЧС муниципального уровня. Власти исключили атаку беспилотников, а СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.



В Копейске организовали оперативный штаб после взрыва на одном из предприятий

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области В Копейске организовали оперативный штаб после взрыва на одном из предприятий

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

О двух взрывах со стороны промзоны Копейска поздним вечером 22 октября сообщили городские сообщества в соцсети «ВКонтакте» . Копейчане, а также жители Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска слышали громкие взрывы в 23:45, некоторые утверждали, что почувствовали, как зашатались дома, и сами они видели зарево и столб дыма.

В 0:25 по местному времени губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально подтвердил в своем Telegram-канале, что на одном из предприятий Копейска произошел взрыв. «К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет»,— сообщил глава региона. Позже он написал, что версия прилета беспилотных летательных аппаратов не подтверждается, а затем еще несколько раз подчеркнул, что «об атаке БПЛА речь не идет». Предприятие, где произошло ЧП, органы власти не называют.

Около двух часов ночи произошел еще один взрыв в очаге возгорания. В 4:07 Алексей Текслер сообщил о ликвидации открытого горения. О том, что пожар полностью потушен он написал в 11:30. «Идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра»,— рассказал глава региона. В Копейске ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

По последним данным, во время взрыва погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Местонахождение 12 сотрудников предприятия устанавливается.

Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы. Из них двое находятся в ожоговом отделении ГКБ №6 Челябинска, двое — в Челябинской областной больнице. Одна особо тяжелая пациентка остается в горбольнице Копейска. После стабилизации состояния ее планирует перевезти в областную больницу.

Еще 14 человек проходят амбулаторное лечение. Четверых медики осмотрели на месте происшествия, девять позже обратились в травмпункт копейской больницы с травмами легкой и средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему вызвали скорую помощь на дом, но госпитализация не потребовалась.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им и пострадавшим «всю необходимую помощь и поддержку». 24 октября в Челябинской области объявлен днем траура.

Региональное управление Следственного комитета России после взрыва на копейском предприятии возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст.217 УК РФ).

«По данным следствия, на территории одного из промышленных предприятий Копейска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок»,— сообщила пресс-служба ведомства. По делу назначен комплекс судебных экспертиз ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Челябинской области. На место происшествия для координации действий оперативных и экстренных служб выезжал заместитель прокурора региона Дмитрий Дениш.

Соболезнования семьям погибшим выразили глава Копейска Светлана Логанова, мэры соседних городов, губернаторы Курганской и Свердловской областей Вадим Шумков и Денис Паслер соответственно. Последний также сообщил, что Средний Урал готов оказать поддержку в оказании медицинской помощи пострадавшим и в ликвидации последствий взрыва.

Ситуацию на личном контроле держит полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. «Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет. Держу ситуацию на личном контроле. Подчеркиваю: делается все возможное. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка. Урал скорбит вместе с вами»,— написал полпред в своем Telegram-канале.

Психологическую помощь пострадавшим и родственникам оказывают сотрудники психологической службы МЧС России непосредственно на месте происшествия, в бюро медицинских экспертиз, в горбольнице Копейска и следственном отделе СКР.

