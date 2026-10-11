Главные события недели 5–11 октября в Черноземье

В Черноземье сохраняется дефицит бензина, а продажи гибридных автомобилей почти удвоились. Воронеж рассчитывает на восстановление инвестиций и направит туристический налог на городские маршруты. «Эконива» вернулась к планам молочного комплекса в Курской области за 5 млрд руб., а белгородский ГОК «Северстали» работает с ограничениями после атаки БПЛА. В регионах продолжились кадровые перестановки и крупные корпоративные споры.