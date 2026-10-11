Главные события недели 5–11 октября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
11.10.2026, 18:14
В Черноземье сохраняется дефицит бензина, а продажи гибридных автомобилей почти удвоились. Воронеж рассчитывает на восстановление инвестиций и направит туристический налог на городские маршруты. «Эконива» вернулась к планам молочного комплекса в Курской области за 5 млрд руб., а белгородский ГОК «Северстали» работает с ограничениями после атаки БПЛА. В регионах продолжились кадровые перестановки и крупные корпоративные споры.
Мэрия Воронежа рассчитывает на восстановление инвестиций после прошлогоднего падения на 11%. К 2029 году вложения в основной капитал могут достичь 255,5 млрд руб. — примерно на 47 млрд руб. больше ожидаемого показателя 2026-го в действующих ценах
В Черноземье за январь–август продали 2,6 тыс. гибридных автомобилей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Продажи электрокаров выросли со 172 до 356 машин; участники рынка называют топливный кризис дополнительным стимулом к покупке
В Черноземье сохраняются дефицит бензина и ограничения его продажи. Независимые операторы в Воронежской области начали закупать топливо не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии
Яковлевский ГОК «Северстали» в Белгородской области работает с ограничениями после атаки БПЛА 7 октября. Сроки возвращения к прежнему режиму на предприятии не назвали
«Деко минералс СНГ» вложило 419 млн руб. в первую очередь расширения завода в Новой Усмани Воронежской области, почти вдвое увеличив продуктовую линейку
«Шанс Энтерпрайз» запустило в ОЭЗ «Липецк» производство двух новых пестицидов за 340 млн руб. Большую часть вложений обеспечил льготный заем Фонда развития промышленности
«Эконива» вернулась к планам строительства молочного комплекса в Курской области за 5 млрд руб. Компания и власти прорабатывают размещение предприятия в свободной экономической зоне
«Гидрогаз» повторно заявил о намерении добиваться банкротства воронежского «Турбонасоса». Кредитор сообщил, что предприятие «Роскосмоса» не погасило долги в обещанный срок
Предприятие «Энергия» из Ельца Липецкой области потребовало взыскать 106 млн руб. с удмуртского «Воткинского завода»
Власти Воронежа планируют направить поступления от туристического налога на благоустройство экскурсионных маршрутов и другую инфраструктуру. По итогам года город рассчитывает собрать около 50 млн руб.
В Воронежской, Курской и Тамбовской областях пропал из продажи транквилизатор «Атаракс». При этом аналоги с тем же действующим веществом остаются доступными
Топ-менеджер Оскольского завода металлургического машиностроения в Белгородской области Денис Филичев покидает предприятие. Его место в совете директоров займет действующий гендиректор Александр Петренко
В Орловской области семь муниципальных руководителей завершили полномочия перед процедурой избрания новых глав местными советами. Исполняющим обязанности мэра Мценска стал бывший руководитель департамента промышленности Денис Леонов
В правительстве Тамбовской области сократили число заместителей губернатора с семи до пяти. Две должности совместят с руководством министерствами образования и здравоохранения
Власти Тамбовской области договорились с поставщиком топлива для сети «ТНТ» об ограничении розничной наценки на бензин и дизель уровнем 10%
При падении обломков БПЛА возле остановки в Курске 5 октября пострадали шесть человек, включая троих несовершеннолетних. Загоревшийся электробус эвакуировали
Губернаторы шести регионов Черноземья поздравили Владимира Путина с днем рождения, выбрав разные площадки и тон обращений. «Ъ-Черноземье» сравнил их заявления и обсудил отличия с политологом
Главные события недели 5–11 октября в Черноземье
Кастомный title: Выбор редакции Ъ-Черноземье: инвестиции в Воронеж и топливный кризис
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
В Черноземье сохраняется дефицит бензина, а продажи гибридных автомобилей почти удвоились. Воронеж рассчитывает на восстановление инвестиций и направит туристический налог на городские маршруты. «Эконива» вернулась к планам молочного комплекса в Курской области за 5 млрд руб., а белгородский ГОК «Северстали» работает с ограничениями после атаки БПЛА. В регионах продолжились кадровые перестановки и крупные корпоративные споры.
Мэрия Воронежа рассчитывает на восстановление инвестиций после прошлогоднего падения на 11%. К 2029 году вложения в основной капитал могут достичь 255,5 млрд руб. — примерно на 47 млрд руб. больше ожидаемого показателя 2026-го в действующих ценах
В Черноземье за январь–август продали 2,6 тыс. гибридных автомобилей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Продажи электрокаров выросли со 172 до 356 машин; участники рынка называют топливный кризис дополнительным стимулом к покупке
В Черноземье сохраняются дефицит бензина и ограничения его продажи. Независимые операторы в Воронежской области начали закупать топливо не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии
Яковлевский ГОК «Северстали» в Белгородской области работает с ограничениями после атаки БПЛА 7 октября. Сроки возвращения к прежнему режиму на предприятии не назвали
«Деко минералс СНГ» вложило 419 млн руб. в первую очередь расширения завода в Новой Усмани Воронежской области, почти вдвое увеличив продуктовую линейку
«Шанс Энтерпрайз» запустило в ОЭЗ «Липецк» производство двух новых пестицидов за 340 млн руб. Большую часть вложений обеспечил льготный заем Фонда развития промышленности
«Эконива» вернулась к планам строительства молочного комплекса в Курской области за 5 млрд руб. Компания и власти прорабатывают размещение предприятия в свободной экономической зоне
«Гидрогаз» повторно заявил о намерении добиваться банкротства воронежского «Турбонасоса». Кредитор сообщил, что предприятие «Роскосмоса» не погасило долги в обещанный срок
Предприятие «Энергия» из Ельца Липецкой области потребовало взыскать 106 млн руб. с удмуртского «Воткинского завода»
Власти Воронежа планируют направить поступления от туристического налога на благоустройство экскурсионных маршрутов и другую инфраструктуру. По итогам года город рассчитывает собрать около 50 млн руб.
В Воронежской, Курской и Тамбовской областях пропал из продажи транквилизатор «Атаракс». При этом аналоги с тем же действующим веществом остаются доступными
Топ-менеджер Оскольского завода металлургического машиностроения в Белгородской области Денис Филичев покидает предприятие. Его место в совете директоров займет действующий гендиректор Александр Петренко
В Орловской области семь муниципальных руководителей завершили полномочия перед процедурой избрания новых глав местными советами. Исполняющим обязанности мэра Мценска стал бывший руководитель департамента промышленности Денис Леонов
В правительстве Тамбовской области сократили число заместителей губернатора с семи до пяти. Две должности совместят с руководством министерствами образования и здравоохранения
Власти Тамбовской области договорились с поставщиком топлива для сети «ТНТ» об ограничении розничной наценки на бензин и дизель уровнем 10%
При падении обломков БПЛА возле остановки в Курске 5 октября пострадали шесть человек, включая троих несовершеннолетних. Загоревшийся электробус эвакуировали
Губернаторы шести регионов Черноземья поздравили Владимира Путина с днем рождения, выбрав разные площадки и тон обращений. «Ъ-Черноземье» сравнил их заявления и обсудил отличия с политологом