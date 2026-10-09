Белгородский ГОК «Северстали» работает с ограничениями после атаки БПЛА
09.10.2026, 14:11
Яковлевский горно-обогатительный комбинат «Северстали» в Белгородской области продолжает работу с ограничениями после атаки беспилотников 7 октября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в металлургической компании. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в «Северстали».
В разговоре с «Ъ-Черноземье» пресс-служба не смогла назвать сроки возобновления работы в прежнем режиме.
Накануне беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию Яковлевского ГОК. Никто не пострадал, однако объект получил повреждения.
Яковлевский ГОК — один из стратегических активов «Северстали», отмечается на сайте компании. Его запасы составляют 9,6 млрд т богатой железной руды Курской магнитной аномалии с содержанием железа до 60–68%.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в 2007 году в Белгородской области. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Уставной капитал — 1 млн руб. Учредителями являются ПАО «Северсталь». Управляющая организация — АО «Северсталь менеджмент». Выручка компании в 2021 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб.
В конце 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Северсталь» вложила 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение Яковлевского ГОКа, чтобы увеличить объемы добычи железной руды до 4 млн т в 2026 году.