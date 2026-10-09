Белгородский ГОК «Северстали» работает с ограничениями после атаки БПЛА

Яковлевский горно-обогатительный комбинат «Северстали» в Белгородской области продолжает работу с ограничениями после атаки беспилотников 7 октября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в металлургической компании. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в «Северстали».