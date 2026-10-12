«Почта России» увеличит выручку за счет повышенной комиссии за доставку пенсий
12.10.2026, 14:46
Комиссия за доставку пенсий и других социальных выплат «Почтой России» увеличится до 1,5% в 2027 году, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. По его словам, это поможет избежать убыточности компании и получить дополнительные средства на ее развитие. На данный момент комиссия за услуги составляет 1,17%.
«Очень важное решение было принято: мы закладываем в части поддержки Почты России увеличение комиссии за доставку пенсий»,— отметил господин Шадаев (цитата по «Интерфаксу»). Он заверил, что оплачивать комиссию будет Социальный фонд, поэтому потребители не почувствуют никаких изменений.
Повышению комиссии поспособствовало и то, что россияне все чаще получают социальные выплаты безналичным способом, объяснил глава Минцифры. В то же время сократить штат почтальонов сейчас не представляется возможным, указал он.
По итогам 2025 года выручка «Почты России» по РСБУ составила 215 млрд руб., что на 1,8% меньше показателя годом ранее. Доходы от услуг почтовой связи, в том числе доставки, сократились на 4,1% — до 151,3 млрд руб. В июле 2026-го Госдума приняла закон о поддержке «Почты России». С 2026 по 2028 год компании ежегодно будут выделять по 5 млрд руб. на модернизацию и развитие отраслей.