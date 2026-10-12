«Почта России» увеличит выручку за счет повышенной комиссии за доставку пенсий

По итогам 2025 года выручка «Почты России» по РСБУ составила 215 млрд руб., что на 1,8% меньше показателя годом ранее. Доходы от услуг почтовой связи, в том числе доставки, сократились на 4,1% — до 151,3 млрд руб. В июле 2026-го Госдума приняла закон о поддержке «Почты России». С 2026 по 2028 год компании ежегодно будут выделять по 5 млрд руб. на модернизацию и развитие отраслей.