К главе Новороссийска Кравченко пришли с обыском

Накануне задержали замглавы Новороссийска Романа Карагодина. Он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями, писал 93.RU. Источник издания отметил, что господина Карагодина задержали из-за вопросов, которые возникли к его деятельности в 2024 году во время руководства МКУ «Управление строительства».