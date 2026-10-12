К главе Новороссийска Кравченко пришли с обыском
12.10.2026, 14:58
Следственные действия проходят в кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. По данным РЕН ТВ, оттуда изымают документы, представляющие интерес для следствия.
Собеседник 93.RU уточнил, что задерживать пока никого не стали. По его словам, обыски проходят на рабочих местах и у других сотрудников администрации.
Накануне задержали замглавы Новороссийска Романа Карагодина. Он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями, писал 93.RU. Источник издания отметил, что господина Карагодина задержали из-за вопросов, которые возникли к его деятельности в 2024 году во время руководства МКУ «Управление строительства».