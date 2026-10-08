Число заместителей главы Тамбовской области сократилось с семи до пяти
08.10.2026, 16:29
В правительстве Тамбовской области сократили число заместителей главы региона с семи до пяти. Соответствующее постановление, вносящее изменения в структуру исполнительных органов власти, подписал губернатор Евгений Первышов 7 октября.
В правительстве также появятся две совмещенные должности: заместителя главы области — министра образования и науки и заместителя главы области — министра здравоохранения.
В настоящее время министерство образования и науки Тамбовской области возглавляет Татьяна Котельникова, назначенная на должность в феврале 2023 года. Министром здравоохранения региона с июня 2025 года является Марина Македонская.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что депутаты нового созыва Тамбовской областной думы на первом заседании избрали новым председателем бывшего главу Рассказовского района Алексея Позднякова.