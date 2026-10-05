В Курске после атак БПЛА загорелся электробус и пострадали люди

В Курске обломки сбитого БПЛА упали в районе остановки общественного транспорта на улице Энгельса. В результате загорелся электробус, из которого оперативно эвакуировали пассажиров. Одному человеку потребовалась медицинская помощь на месте. Сейчас движение на участке затруднено. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Также в районе Железнодорожного округа зафиксировано повреждение частного дома. Пострадала мирная жительница, ей оказывается необходимая помощь.

Информация о последствиях уточняется, власти региона держат ситуацию на контроле. Жителей просят заранее планировать маршруты поездок с учетом дорожной обстановки.

Обновлено: в 17:21 господин Хинштейн уточнил данные о пострадавших на улице Энгельса, сообщив еще о двух раненых, среди которых ребенок. По его словам, восьмилетняя девочка получила легкие травмы — ссадины рук, медицинскую помощь ей оказали на месте. Также в Курскую областную клиническую больницу доставили 61-летнего мужчину, у которого диагностировали открытый перелом левой ноги. Третий пострадавший — 27-летний молодой человек — получил травму головы, однако от поездки в медицинское учреждение отказался.

Обновлено: в 19:13 губернатор Курской области заявил, что число раненых из-за падения обломков дрона на улице Энгельса в Курске возросло до пяти человек. Помимо ранее госпитализированных пострадавших, за медицинской помощью обратились еще двое местных жителей. Тринадцатилетнему подростку диагностировали акубаротравму, скорую помощь ему вызывали на дом. Также пострадала 54-летняя женщина, получившая травму головы и акубаротравму. Оба пациента доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Кроме того, принято решение госпитализировать восьмилетнюю девочку для медицинского наблюдения.

Обновлено: в 21:46 стало известно, что еще один подросток получил травмы при падении обломков БПЛА в Курске. По словам Александра Хинштейна, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, сотрясение головного мозга. Ее госпитализируют в Курскую областную больницу.

Утром при двух атаках ВСУ в Курской области пострадали пять человек, из них четверо при одном ударе.

Кабира Гасанова