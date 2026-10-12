Покуражился на условное
Организатора аферы с «Пушкинской картой» приговорили к пяти годам условно
12.10.2026, 14:48
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве вынес приговор основателю и директору театрально-концертного агентства «Кураж-концерт» Матвею Куражеву. По версии следствия, он похитил около 80 млн руб., выделенных из бюджета на программу «Пушкинская карта». По версии следствия, фигурант скупал карты у молодых людей, а затем обналичивал средства, продавая билеты на собственные концерты через фиктивный агрегатор. Фигурант получил пять лет условно.
Преображенский райсуд столицы вынес приговор Матвею Куражеву. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество. Уголовное дело в отношении него было возбуждено УВД по Северному административному округу Москвы 11 сентября 2024 года. Основанием стали материалы, собранные сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД, касающиеся противоправной деятельности театрально-концертного агентства «Кураж-концерт».
В сентябре 2019 года в Ульяновской области Матвей Куражев зарегистрировал ИП с единственным видом деятельности — в области исполнительских искусств. Действовало оно как компания «Кураж-центр».
По версии следствия, незаконную деятельность фигурант начал вести в 2021 году, сразу после появления программы «Пушкинская карта». Господин Куражев через соцсети и мессенджеры скупал у молодых людей данные их карт.
В 2023 году в одном из подмосковных домов культуры «Кураж-концерт» организовал спектакль «Скупой папик». Купить билеты на него можно было на сайте самого агентства, не имеющего права принимать оплату «Пушкинской картой» (было продано 200 билетов). Зато такую возможность предоставлял один из агрегаторов, с которым был заключен договор.
Именно через него злоумышленники примерно за две недели до спектакля с интервалом в 10–15 минут выкупили по чужим «Пушкинским картам» 100 билетов, похитив из бюджета таким образом около 300 тыс. руб.
Точно такой же алгоритм «Кураж-концерт», по версии силовиков, использовал и при проведении десятков концертов и спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Новгородской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областях. Как отмечают участники расследования, там за два года агентство использовало еще и схему с организацией примерно десяти фиктивных спектаклей, а для сокрытия преступной деятельности привлекало массовку. Причем брали в нее всех подряд, включая и пожилых людей, которые никак не подходили под обладателей «Пушкинских карт».
Всего было проведено примерно 50 концертов в различных регионах России. Всего было похищено около 80 млн руб.
Изначально господин Куражев был заключен Головинским райсудом столицы под стражу, затем ему изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.
В итоге суд признал его виновным и назначил пять лет условно. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Господин Куражев должен будет возместить Минкульту 68 млн руб., а ВТБ — еще 8 млн руб.
Как стало известно из приговора, в данный момент фигурант работает учителем в подмосковной православной гимназии.