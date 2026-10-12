Покуражился на условное

Точно такой же алгоритм «Кураж-концерт», по версии силовиков, использовал и при проведении десятков концертов и спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Новгородской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Ульяновской областях. Как отмечают участники расследования, там за два года агентство использовало еще и схему с организацией примерно десяти фиктивных спектаклей, а для сокрытия преступной деятельности привлекало массовку. Причем брали в нее всех подряд, включая и пожилых людей, которые никак не подходили под обладателей «Пушкинских карт».