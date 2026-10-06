ГК «Шанс» запустила в ОЭЗ «Липецк» производство пестицидов за 340 млн рублей

Липецкое ООО «Шанс Энтерпрайз» Ругии Кадашовой и Абдусалама (Магомедалимовича) Джавадова (производственная структура воронежской ГК «Шанс») запустило на своей площадке в особой экономзоне (ОЭЗ) «Липецк» производство двух новых пестицидов за 340 млн руб. Препараты предназначены для защиты зерновых, зернобобовых, плодовых культур и подсолнечника от широкого спектра вредителей. Как сообщили в федеральном Фонде развития промышленности, большую часть суммы составил льготный займ в размере 242 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для производства новой продукции «Шанс Энтерпрайз» приобрело автоматизированную линию транспортировки и дозирования жидкого сырья, а также оборудование для хранения растворителей. Благодаря новой линии предприятие планирует ежегодно выпускать до 898 тыс. л инсектицидов.

«Благодаря займу ФРП мы запустили серийное производство двух уникальных инсектицидов, которых раньше не было на отечественном рынке и которые не имеют аналогов в России. Разработка велась в нашем научно-исследовательском центре. При этом по сравнению с импортными аналогами наша продукция доступна для широкого круга потребителей»,— рассказал гендиректор «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев.

В 2024 году с использованием другого займа Фонда развития промышленности компания запустила линию по производству жидких гербицидов для защиты посевов от сорняков мощностью более 2,5 млн л, а также наладила выпуск собственной полимерной тары. Речь идет о 446 млн руб.

По собственным данным, ГК «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года. Центральный офис группы расположен в Воронеже, производство — в ОЭЗ «Липецк». Проектная мощность завода составляет 60 млн л продукции в год. Представительства компании функционируют в «более чем 50 регионах России и странах СНГ». Президент — Магомедалим Джавадов.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам 2025 года «Шанс Энтерпрайз» сократило выручку на 1% (до 11 млрд руб.), а чистую прибыль — на 9% (с 2,3 млрд до 2,1 млрд руб.).

Алина Морозова