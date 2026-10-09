В Орловской области сменились главы семи районов

«Согласно действующему порядку, главы избираются депутатами райсовета по представлению губернатора, и эта процедура еще не прошла ни в одном районе. Часть депутатов, оставаясь в советах, не будут участвовать в конкурсе на должность главы. Семь упомянутых руководителей завершили полномочия как главы и остаются депутатами», — рассказали в правительстве региона.