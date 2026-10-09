В Орловской области сменились главы семи районов
09.10.2026, 16:08
Семь глав районов Орловской области оставили свои посты, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона. Кадровые решения были приняты на совещании в администрации области с главами муниципалитетов.
Иван Пряжников покинул Краснозоренский район, Сергей Семочкин — Знаменский, Виктор Рожков — Свердловский, Евгений Демин — Новосильский, Николай Тураев — Урицкий, Артем Левковский — Троснянский. Андрей Беляев ранее перестал быть главой Мценска. Большинство бывших районных руководителей ушли после выборов в местные советы, господин Левковский переизбрался в облсовет.
Вместо ушедших губернатор Орловской области Андрей Клычков назначил временно исполняющих обязанности. Троснянский район возглавила Татьяна Базукина, Краснозоренский — Сергей Дьячков, Знаменский — Юрий Чадаев, Свердловский — Сергей Гостев, Урицкий — Наталья Артамонова. Врио главы Мценска стал экс-глава департамента промышленности и торговли региона Денис Леонов.
В пресс-службе правительства региона «Ъ-Черноземье» уточнили, что речь идет не о снятии с должностей, а об истечении полномочий в связи с началом процедуры избрания новых глав депутатами районных советов.
«Согласно действующему порядку, главы избираются депутатами райсовета по представлению губернатора, и эта процедура еще не прошла ни в одном районе. Часть депутатов, оставаясь в советах, не будут участвовать в конкурсе на должность главы. Семь упомянутых руководителей завершили полномочия как главы и остаются депутатами», — рассказали в правительстве региона.