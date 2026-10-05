«Деко минералс» вложило в первую очередь расширения завода под Воронежем 419 млн

ООО «Деко минералс СНГ» завершает первую очередь расширения производственной площадки в индустриальном парке (ИП) «Перспектива» в Новой Усмани Воронежской области. Объем вложений в данный этап проекта составляет 419 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе первой очереди создается порядка 35 рабочих мест. Также в рамках расширения 22 сентября на предприятии открылся научно-производственный центр технологий глубокой переработки минерального сырья.

Благодаря этому «Деко минералс» почти вдвое увеличило продуктовую линейку, в том числе выпуск фильтровальных материалов Deco Filtr, отбеливающих земель Benteco, средств защиты зерна при длительном хранении Deco Guard, добавок для почв и обработки семян Deco Field и Deco Seeds. В компании отмечают, что ранее подобная продукция «в значительной мере импортировалась».

По данным компании, они являются единственным в СНГ производителем высококачественных адсорбентов и реагентов для нейтрализации жирных кислот, а также специализированных материалов для пищевой, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Продукция предприятия входит в перечень критической продукции химической отрасли, утвержденный Минпромторгом РФ. По данным Rusprofile.ru, ООО «Деко Минералс СНГ» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — производство гранул и порошков из природного камня. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректор — Михаил Платонов, который контролирует 74% доли общества. Остальные 26% принадлежат Александру Балбекову. Выручка за 2025 год составила 1 млрд руб. (+3%), чистая прибыль — 171 млн руб. (-11%).

В «Деко минералс» добавили, что ожидают открытия второй очереди ИП «Масловский» в Новоусманском районе, которое запланировано на 2026-2027 годы, чтобы там приступить к реализации второго этапа расширения производства минеральных удобрений. Там рассчитывают, что проект получит статус особо значимого для региона, предполагающий налоговые преференции, в том числе освобождение от налога на имущество на срок до трех лет.

«Дальнейшее расширение и новые производственные направления будут реализовываться по мере завершения проектирования и принятия инвестиционных решений. Для всего объема проекта сейчас преждевременно называть одну окончательную дату»,— отметили в компании.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», всего в расширение производства «Деко минералс» вкладывает 951,3 млн руб. Расширение предусматривает создание 72 рабочих мест со средней заработной платой порядка 112 тыс. руб. в месяц. Из озвученных 951,3 млн руб. 81% обеспечивается за счет заемных средств (основным финансовым партнером выступит банк ВТБ), оставшаяся часть — 19% — собственные средства предприятия.

Тогда также отмечалось, что в компании планируют разработать 28 новых продуктов и освоить новые рынки, в том числе в сфере пивоварения и виноделия. Рассчитывалось, что производственная база будет полностью ориентирована на российское сырье — бентониты, диатомиты и перлиты.

Егор Якимов