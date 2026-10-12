Германия призвала Евросоюз готовить здравоохранение к военным кризисам
12.10.2026, 14:43
Министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн призвал страны Евросоюза заранее укреплять и адаптировать системы здравоохранения к возможным кризисам, связанным с военными действиями. Об этом он заявил на Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, передает Rapporteur.
Господин Линнеманн отметил необходимость учесть опыт конфликта на Украине для подготовки населения и медицинской инфраструктуры к потенциальным угрозам. Он также рассказал о законопроекте, который готовит правительство Германии. Мера направлена на усиление устойчивости цепочек поставок в здравоохранении, повышение квалификации кадров и обеспечение безопасности информационно-коммуникационных систем. Важной задачей станет выстраивание трансграничного сотрудничества между странами ЕС.
В сентябре Bloomberg писал о подготовке системы здравоохранения Германии к возможному масштабному конфликту. Больницы страны, по данным агентства, обустраивают для приема большого числа пациентов. Главной угрозой безопасности Евросоюз считает Россию, однако в Кремле неоднократно заверяли, что планов по нападению на государства-члены сообщества у страны нет.