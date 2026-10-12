Германия призвала Евросоюз готовить здравоохранение к военным кризисам

Господин Линнеманн отметил необходимость учесть опыт конфликта на Украине для подготовки населения и медицинской инфраструктуры к потенциальным угрозам. Он также рассказал о законопроекте, который готовит правительство Германии. Мера направлена на усиление устойчивости цепочек поставок в здравоохранении, повышение квалификации кадров и обеспечение безопасности информационно-коммуникационных систем. Важной задачей станет выстраивание трансграничного сотрудничества между странами ЕС.