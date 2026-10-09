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Черноземье

Липецкая «Энергия» требует 106 млн с оружейного удмуртского «Воткинского завода»

09.10.2026, 11:57
ПАО «Энергия» из Ельца Липецкой области (близкое к семье председателя Липецкого областного совета Владимира Серикова) подало иск в Арбитражный суд Удмуртской Республики к местному АО «Воткинский завод». Сумма заявленных требований составляет 106,4 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Заявление пока не принято к производству. Суть требований раскрывается.

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце в 1992 году. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, включая тяговые аккумуляторные батареи для погрузочно-подъемной техники и системы накопления энергии. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Энергия» завершила с выручкой 22,6 млрд и чистой прибылью 1,8 млрд руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, в том числе в технике Toyota и Linde. Уставный капитал «Энергии» составляет 125,1 тыс. руб. Актуальные сведения о владельцах не раскрываются. На 2022 год крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%).

АО «Воткинский завод» зарегистрировано в городе Воткинске Удмуртской Республики в январе 2010 года и является правопреемником одноименного ФГУПа. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Уставный капитал составляет 14,9 млрд руб. Генеральным директором является Игорь Чурбанов. Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют. Информация об учредителях скрыта.

В рамках закупок «Воткинский завод» регулярно выступает подрядчиком ключевых структур оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли: в частности, предприятие исполняло контракты для корпорации «Роскосмос» (на суммарную стоимость 1,4 млрд руб.) и екатеринбургского АО «НПО Автоматики» (производитель ракет-носителей, один контракт на 403,5 млн руб.).
Ранее «Энергия» вела серию крупных разбирательств с подмосковным АО «Промтех-Дубна». В середине августа Арбитражный суд Московской области прекратил третье дело между партнерами, в рамках которого липецкое предприятие взыскивало 1,04 млрд руб. В мае и июле стороны также закрыли два аналогичных спора на 447 млн и 319 млн руб. соответственно. Совокупный объем претензий липецкого завода к подмосковной компании превышал 1,8 млрд руб. Суть претензий стороны не раскрывали.

Кабира Гасанова