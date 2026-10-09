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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежский «Гидрогаз» заявил о намерении обанкротить «Турбонасос»

09.10.2026, 09:47
Воронежское ООО «Гидрогаз» опубликовало сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве АО «Турбонасос» (структура Роскосмоса). Соответствующее уведомление появилось на Федресурсе 6 октября.

Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

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Это уже второе подобное заявление кредитора — первое было размещено 16 июля, но дело не возбуждалось.
Ранее Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск «Гидрогаза» к «Турбонасосу» о взыскании 8,7 млн руб. задолженности по договору поставки от 18 июля 2025-го и почти миллиона неустойки за период с 1 октября 2025-го по 10 февраля этого года. Ответчик признал иск в полном объеме.
Кредитор от подробных комментариев отказался, отметив лишь, что речь идет о долгах, которые обещали погасить, но не сделали этого.
«Особо комментировать я тут ничего не хочу. Они нам обещали погасить, попросили время. Мы его дали, они не погасили. Уже особо не ждем»,— сообщил «Ъ-Черноземье» глава «Гидрогаза» Дмитрий Марков.

По данным Rusprofile, ООО «Гидрогаз» зарегистрировано в Воронеже 21 марта 2025 года и занимается производством насосов и компрессоров. Гендиректор и единственный учредитель — Дмитрий Марков. Уставный капитал — 275,4 тыс. руб. Компания имеет лицензии на медицинскую деятельность и работу с источниками ионизирующего излучения. Финансовая информация за последние годы не раскрыта. Является правопреемником АО «Гидрогаз», основанного в 1996 году. Показатели АО за 2021 год: выручка — 1,1 млрд руб. (-3%), чистая прибыль — 21 млн руб. (-17%).

АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года на базе научно-производственного комплекса Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшегося на разработке насосного оборудования. Основные направления деятельности — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Гендиректор — Виталий Сериков. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2018 году. Тогда выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль — на 48,8%, до 36,6 млн руб.

В прошлом месяце воронежский «Турбонасос» получил банкротный иск — от местного ООО «Автотранспортное предприятие-36» («АТП-36»). К делу присоединилось питерское «АТЭМ». Заседание пройдет 19 октября. Власти связывали кризис с приостановкой проектов и прекращением их финансирования.
За последние два года штат «Турбонасоса» сократился более чем на 40%, а задолженность по зарплате погашается с большими задержками — месяц назад работникам выплатили только за январь-март 2024 года. По данным ФССП, официальная задолженность предприятия перед кредиторами составляет 57 млн руб. «Турбонасос» неоднократно привлекался УФАС к административной ответственности за неисполнение контрактов и невыплату зарплат.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «В "Турбонасосе" нарастает давление».

Анна Швечикова