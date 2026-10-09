Воронежский «Гидрогаз» заявил о намерении обанкротить «Турбонасос»

По данным Rusprofile, ООО «Гидрогаз» зарегистрировано в Воронеже 21 марта 2025 года и занимается производством насосов и компрессоров. Гендиректор и единственный учредитель — Дмитрий Марков. Уставный капитал — 275,4 тыс. руб. Компания имеет лицензии на медицинскую деятельность и работу с источниками ионизирующего излучения. Финансовая информация за последние годы не раскрыта. Является правопреемником АО «Гидрогаз», основанного в 1996 году. Показатели АО за 2021 год: выручка — 1,1 млрд руб. (-3%), чистая прибыль — 21 млн руб. (-17%).

АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года на базе научно-производственного комплекса Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшегося на разработке насосного оборудования. Основные направления деятельности — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Гендиректор — Виталий Сериков. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2018 году. Тогда выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль — на 48,8%, до 36,6 млн руб.