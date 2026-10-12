«Роскошь тоже омолаживает»

В клинике омолаживались сами сливки общества, от Марлен Дитрих и Пабло Пикассо до Черчилля и герцога Виндзорского. В 1978 году наследники Ниханса зарегистрировали косметический бренд La Prairie, и «чудо-средство доктора» смог купить любой желающий. Но флер элитарности никуда не делся, о чем напоминает состав кремов и муссов. Вытяжка из осетровой икры, золото, платина и другие вполне серьезные ингредиенты. Роскошь, она тоже омолаживает.