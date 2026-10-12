«Роскошь тоже омолаживает»
Павел Шинский — о клинике La Prairie
12.10.2026, 14:41
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Швейцарский врач Пауль Ниханс интересовался клеточной терапией еще тогда, когда она не была трендом. В 1931 году он открыл на берегу Женевского озера, в Монтрё, клинику La Prairie. Ниханс вводил пациентам клетки эмбрионов овец и уверял, что это продлит им молодость. Клиенты верили и не раскаивались.
Ниханс всерьез изучал клетки и их способность к восстановлению. Собственный ответ старению он подбирал сам. И, надо сказать, подобрал, но ни с кем не поделился. Клеточный комплекс стал главной коммерческой тайной его компании.
В клинике омолаживались сами сливки общества, от Марлен Дитрих и Пабло Пикассо до Черчилля и герцога Виндзорского. В 1978 году наследники Ниханса зарегистрировали косметический бренд La Prairie, и «чудо-средство доктора» смог купить любой желающий. Но флер элитарности никуда не делся, о чем напоминает состав кремов и муссов. Вытяжка из осетровой икры, золото, платина и другие вполне серьезные ингредиенты. Роскошь, она тоже омолаживает.