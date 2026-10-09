Тамбовские власти подписали с соглашение о наценке на топливо не выше 10%

По данным Rusprofile, в Тамбовской области зарегистрировано два ООО «Эко», занимающихся торговлей моторным топливом. Они были учреждены в 2008 году и в 2019-м. Первой компанией владеет и руководит Артем Носков, второй — Олег Кабылдаев. Собственником первого «Эко» в 2014–2023 годах был Роман Смирнов, который в 2019–2025 годах был гендиректором тамбовского же ООО «Т-Нефтепродукт». Последнюю компанию контролирует Олег Новопавловский. Дмитрию (Олеговичу) Новопавловскому, в свою очередь, принадлежат местные ООО «ТНТ-1», ООО «ТНТ-2» и ООО «ТНТ-Терминал», которые занимаются арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью.