Тамбовские власти подписали с соглашение о наценке на топливо не выше 10%
09.10.2026, 09:01
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области и местный торговец топливом ООО «Эко» подписали соглашение о стабилизации цен на бензин и дизель. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, речь идет о наценке не более 10% при формировании розничной стоимости 1 л топлива.
Уточняется, что соглашение начало действовать 6 октября. Компания «Эко» реализует топливо для заправок сети «ТНТ» в регионе.
В правительстве региона подчеркнули, что к соглашению могут присоединиться и другие хозсубъекты.
По данным Rusprofile, в Тамбовской области зарегистрировано два ООО «Эко», занимающихся торговлей моторным топливом. Они были учреждены в 2008 году и в 2019-м. Первой компанией владеет и руководит Артем Носков, второй — Олег Кабылдаев. Собственником первого «Эко» в 2014–2023 годах был Роман Смирнов, который в 2019–2025 годах был гендиректором тамбовского же ООО «Т-Нефтепродукт». Последнюю компанию контролирует Олег Новопавловский. Дмитрию (Олеговичу) Новопавловскому, в свою очередь, принадлежат местные ООО «ТНТ-1», ООО «ТНТ-2» и ООО «ТНТ-Терминал», которые занимаются арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью.
По данным Росстата на 5 октября, самый дорогой бензин в Черноземье продавали в Тамбовской области, где литр в среднем стоил 87,98 руб. При этом самые низкие цены были установлены в Орловской области — на уровне 70,49 руб.