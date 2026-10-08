«Эконива» может запустить в курской СЭЗ молочный комплекс за 5 млрд рублей
Обновлено08.10.2026, 14:19
Группа компаний «Эконива» Штефана Дюрра планирует реализовать заявленный в 2019 году проект молочного комплекса в Курской области. Вместе с властями региона прорабатывается вопрос размещения предприятия на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) в Солнцевском районе. Предварительный объем инвестиций составляет 5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Как рассказал господин Хинштейн, в 2019 году между компанией и регионом было подписано соглашение о реализации этого инвестпроекта к 2021-му. «К сожалению, по разным обстоятельствам, исполнено соглашение не было, хотя уже оформили землю и получили проектно-сметную документацию. Кроме того, в 2024 году прекратил работу животноводческий комплекс на 600 голов дойного стада в Щигровском районе — это тоже значительно ударило по показателям»,— объяснил губернатор.
По его словам, открытие молочного комплекса необходимо не только для создания новых рабочих мест, но и для поддержания уровня животноводства в регионе. В связи с последним господин Хинштейн упомянул, что часть поголовья в приграничье была утеряна из-за вторжения ВСУ, длившегося с августа 2024 года по апрель 2025-го.
Подразделение «Эконивы» работает в Курской области с 2002 года. Оно занимается растениеводством и животноводством, произведенные в регионе семена поставляет в 70 субъектов страны, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июне 2019 года входящее в ГК «Эконива» ООО «Защитное» начало строительство молочного комплекса стоимостью около 3 млрд руб. в Солнцевском районе. Объект планово был рассчитан на 3,3 тыс. коров и 3,6 тыс. голов молодняка. Проектная мощность комплекса составляла более 36 тыс. т молока в год.
Президент Владимир Путин подписал закон о введении свободной экономической зоны в ряде регионов РФ летом 2024 года. В 2025 году она была создана в Курской области. В июне 2026 года стало известно, что режим СЭЗ распространили на весь регион. В том же месяце Александр Хинштейн поручил до конца года представить первые соглашения с резидентами, уточнив, что минимальный объем вложений для нового предприятия должен превышать 1 млрд руб.
Обновлено: изначально в посте губернатора Александра Хинштейна говорилось о проекте «мясокомплекса». Затем губернатор отредактировал его, написав, что «Эконива» хочет открыть в регионе «молочный комплекс». Изменения отражены в публикации.