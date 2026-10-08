«Эконива» может запустить в курской СЭЗ молочный комплекс за 5 млрд рублей

Как рассказал господин Хинштейн, в 2019 году между компанией и регионом было подписано соглашение о реализации этого инвестпроекта к 2021-му. «К сожалению, по разным обстоятельствам, исполнено соглашение не было, хотя уже оформили землю и получили проектно-сметную документацию. Кроме того, в 2024 году прекратил работу животноводческий комплекс на 600 голов дойного стада в Щигровском районе — это тоже значительно ударило по показателям»,— объяснил губернатор.