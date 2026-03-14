Ракетный удар по Брянску и отключения интернета в Москве

Цифры недели

В результате удара ВСУ с использованием ракет Storm Shadow по Советскому району Брянска погибли семь человек, свыше 40 пострадали.

Инвестиции в основной капитал в России сократились впервые за пять лет. В 2025 году их объем уменьшился на 2,3% после роста на 8,4% в 2024-м.

За первые два месяца 2026 года доходы федерального бюджета отстали от расходов на рекордные 3,45 трлн руб.

В январе 2026 года месячный охват Telegram в России оценивался на уровне 74% населения, у Max — около 39%.

Совокупный ущерб для бизнеса Москвы за пять дней массового отключения мобильного интернета оценивается в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд руб.

Более 40% россиян с редкими заболеваниями испытывают трудности в получении лечения или лечебного питания.

Открытие магазинов у дома в РФ замедлилось в шесть раз.

За 2025 год производство офисной мебели выросло на 15,6%, до 26,1 млн единиц.

В России за 2025 год количество ИБ-компаний увеличилось всего на 3%, при этом число ликвидаций выросло на 15,9%.

На военную операцию в Иране за первые шесть дней США потратили минимум $11,3 млрд.

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.