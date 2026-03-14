Ракетный удар по Брянску и отключения интернета в Москве
Чем запомнилась неделя 9–13 марта: цифры, цитаты и факты
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Цифры недели
В результате удара ВСУ с использованием ракет Storm Shadow по Советскому району Брянска погибли семь человек, свыше 40 пострадали.
Инвестиции в основной капитал в России сократились впервые за пять лет. В 2025 году их объем уменьшился на 2,3% после роста на 8,4% в 2024-м.
За первые два месяца 2026 года доходы федерального бюджета отстали от расходов на рекордные 3,45 трлн руб.
В январе 2026 года месячный охват Telegram в России оценивался на уровне 74% населения, у Max — около 39%.
Совокупный ущерб для бизнеса Москвы за пять дней массового отключения мобильного интернета оценивается в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд руб.
Более 40% россиян с редкими заболеваниями испытывают трудности в получении лечения или лечебного питания.
Открытие магазинов у дома в РФ замедлилось в шесть раз.
За 2025 год производство офисной мебели выросло на 15,6%, до 26,1 млн единиц.
В России за 2025 год количество ИБ-компаний увеличилось всего на 3%, при этом число ликвидаций выросло на 15,9%.
На военную операцию в Иране за первые шесть дней США потратили минимум $11,3 млрд.
США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.
Цитаты недели
«Пользуемся стационарными телефонами» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ограничения интернета в Москве не повлияли на работу администрации президента).
«Настаиваем на том, что мы и не уходили с биеннале» (спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой об участии России в Венецианской биеннале в интервью «Ъ»).
«Я не располагаю информацией о моем отъезде из России» (экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в шуточной форме опроверг сообщения о своем отъезде из России).
«Ничего не будет работать…Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать» (зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил блокировку VPN в России в ближайшие полгода).
«Мы устранили старого тирана. А новый тиран, новая марионетка Корпуса стражей исламской революции не может показаться на публике» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху о новом Верховном лидере Ирана).
По букве закона
В Госдуме предложили не останавливать призыв граждан на время их разбирательств с военкоматами. Норма о приостановке решений комиссий на время судов действует более 20 лет.
Суд взыскал со Сбербанка 1,4 млрд руб. за использование чужого платежного бренда.
Верховный суд России утвердил приговор в отношении двух военных-контрактников, которые расстреляли из автоматов семью из девяти человек в ДНР.
Таганский суд Москвы заочно приговорил экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии за хищение 33 млрд руб. Сейчас он находится в розыске.
«Ъ» стали известны подробности уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», 15 фигурантам которого назначили пожизненные сроки.
Восемь бывших топ-менеджеров «Газпрома» замешаны в хищении 8 млрд руб. при строительстве академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.
Швейцарский суд разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать $1,3 млрд с «Газпрома».
Генпрокуратура требует изъять активы бизнесмена Александра Галицкого за помощь ВСУ. По версии надзора, он перечислил им $50 млн на производство боеприпасов и дронов.
Свердловские власти начали мониторинг профилей школьников по поводу запрещенного контента.
Инициативы недели
В Белгородской области планируется создание специальных антидроновых коридоров, которые обеспечат безопасное передвижение жителей.
Доступ к торгам бензином и дизтопливом на Петербургской бирже могут ужесточить.
Калужский ликероводочный завод «Кристалл» планирует через суд получить права на бренд водки Trump в России.
Япония намерена участвовать в американском проекте противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол».
Отставки и назначения
Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») рассматривается в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в России.
Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» назначил Владислава Бакальчука гендиректором группы компаний.
Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
Совет экспертов Ирана избрал новым лидером Исламской Республики Моджтабу Хаменеи, сына ее предыдущего руководителя Али Хаменеи.
Сделки недели
ГК ФСК Владимира Воронина договорилась о продаже двух площадок в Санкт-Петербурге суммарной площадью 2,2 га оценочно за 1,8–2 млрд руб.
У одного из крупнейших российских производителей велосипедов — Forward — сменился собственник.