Тринадцать минут «Крокуса»

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», 15 фигурантам которого назначили пожизненные сроки. Жертвами террористов, действовавших всего 13 минут, стали 147 человек, еще трое пропали без вести, но, как следует из материалов расследования, погибших и пострадавших могло быть намного больше. Дело в том, что у нападавших заклинило два из трех автоматов, а кроме того, стали заканчиваться патроны, после чего они и устроили пять поджогов. Представители потерпевших обжалуют приговор, добиваясь, чтобы террористов если не казнили, то хотя бы лишили теоретической возможности выйти по УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд, учитывая требование гособвинителей из Генпрокуратуры, вынес 12 марта приговор по уголовному делу о теракте, совершенном весной 2024 года в «Крокус Сити Холле». Пятнадцать из девятнадцати подсудимых, в том числе непосредственные исполнители преступления Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода, получили пожизненные сроки, которые проведут в колонии особого режима. Перед отправкой на зону они от 16 до 18 лет будут находиться в тюрьме. Их сообщники отсидят от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев.

Следственный комитет России, разбиравшийся в обстоятельствах происшедшего, установил, что преступление было организовано лидерами запрещенных террористических организаций — «Исламского государства» и транснациональной джихадистской группировки «Вилаят Хорасан», которая в него входит. Не позднее ноября 2023 года они создали в России не менее трех ячеек «вилаята», к участию в которых привлекли выходцев из Таджикистана и Киргизии.

Для этого преступники использовали различные сайты в интернете, а также мессенджер Telegram. С его помощью фигуранты дали клятвы («баят») на верность лидерам террористических организаций, а также «подписались» на совершение самих терактов. Местами последних были определены столичный регион и дагестанский Каспийск.

Одним из главарей террористического подполья стал Шамсидин Фаридуни, в 2015 году получивший срок за насильственные действия сексуального характера в Таджикистане. Согласно заключению специалистов, какими-либо хроническими или временными психическими расстройствами, как и слабоумием, он не страдал. При этом Фаридуни был готов «занять лидирующие позиции», отличался раздражительностью и вспыльчивостью, а также имел склонность к рисовке, был обидчив и злопамятен.

В период с июня 2023 по март 2024 года Фаридуни, а также его ближайшие соратники Рачабализода, Мирзоев и Файзов, говорится в уголовном деле, прошли обучение навыкам обращения с огнестрельным оружием в Турции и Российской Федерации. Кроме того, Рачабализода, используя документы на чужое имя, «в неустановленное время» выезжал из Турции в Пакистан, а оттуда — в Афганистан, где также проходил спецподготовку.

Оружие исполнители получили от участников «боевого крыла» религиозного течения последователей Батал-Хаджи Белхароева, признанного террористическим и запрещенного в России. Выходцы из Ингушетии Хусен Медов и Хусейн Халидов и трое их сообщников, которых до сих пор ищут, достали пять охолощенных автоматов, которые в домашних условиях превратили в боевые. Кроме того, они добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Стволы и боеприпасы, частично уже заряженные в магазины, были спрятаны в Ингушетии. Пистолет Макарова заговорщикам доставили из Екатеринбурга.

Одной из целей преступников был выбран торгово-развлекательный центр «Москва» в Каспийске, говорится в деле, однако теракт в нем с использованием бомбы на основе аммиачной селитры и алюминиевой пудры, заложенных в девятилитровое металлическое ведро, удалось предотвратить. Участников дагестанской ячейки задержали сотрудники ФСБ.

Тем не менее оружие из Ингушетии через Махачкалу в тайнике, оборудованном в автомобиле, было доставлено в столичный регион. Основная группа террористов, которой соучастники оказывали помощь деньгами, мобильными телефонами, сим-картами, транспортом и проч., обосновалась в квартире в деревне Путилково, относящейся к подмосковному Красногорску.

У террористов был выбор из нескольких объектов для нападения, но остановились они на «Крокусе», который был недалеко от их штаб-квартиры. Согласно показаниям Фаридуни, 7 марта ему поступило указание от некоего Сайфулло (личность которого установить так и не удалось) — обследовать место совершения готовящегося теракта. Фаридуни приобрел билет на концерт итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафино, посетив который заодно изучил обстановку, схему расположения выходов из концертного зала, его охрану и проч.

Узнав расписание дальнейших концертов, террористы решили напасть на посетителей выступления группы «Пикник» 22 марта. Накануне, 21 марта, преступники по требованию Сайфулло уничтожили свои старые мобильные телефоны, приобрели новые, а также четыре ножа. На заправке залили канистру бензином, который потом разлили в пять бутылок объемом 0,5 л. По видеоинструкции, ссылку на которую прислал тот же Сайфулло, Фаридуни сшил из ткани четыре разгрузки для переноски автоматных магазинов.

В день теракта, 22 марта, Фаридуни, установило следствие, на такси снова приехал в «Крокус», чтобы в последний раз разведать обстановку. Попасть в концертный зал ему удалось не сразу, так как в кассах не оказалось билетов. Каким-то образом он вышел на женщину-перекупщицу, которая предложила ему билет за 7 тыс. руб.

В бумажнике террориста оказалось только 4 тыс., за которые она продавать билет отказалась, а переводить деньги ей на счет не захотел уже сам посетитель. В результате ему пришлось искать банкомат, снимать наличные и расплачиваться ими.

Потом женщина говорила следствию, что ей показалось странным: молодой человек взял один билет, хотя затем отправился к трем товарищам, приехавшим на Renault. Преступники, по данным СКР, в ожидании разведчика коротали время, употребляя кофе и наркотик мефедрон.

В 19:45 террористы, по данным следствия, получили последнюю команду от Сайфулло о начале нападения. Надев на себя разгрузки, вооружившись автоматами и пистолетом, они около 20 часов ворвались в «Крокус». Вначале огонь был открыт по посетителям, проходящим контроль перед входом в концертный зал. Затем, войдя, Рачабализода, Мирзоев, Файзов и Фаридуни повернули налево, расстреливая всех, кто оказался у них на пути. Через вход №1 они прошли непосредственно в помещение амфитеатра, где продолжили совершать убийства посетителей.

Как позже рассказывал участникам расследования один из нападавших, стрелять они прекратили минут через десять, так как заклинило два автомата, а в рюкзаке с боеприпасами уже заканчивались патроны.

Тогда террористы решили сжечь оставшихся в «Крокусе» людей. Разлив принесенный с собой бензин и используя зажигалки, они устроили пять очагов пожара, которые отрезали людей от выхода. Разгоревшееся пламя впоследствии уничтожило концертный зал, а большинство из 147 жертв (еще три человека считаются пропавшими без вести) погибли от огня и дыма. В результате теракта ранения различной тяжести получили 336 человек, а опасности гибели, сообщили в Генпрокуратуре, были подвергнуты не менее 1971 человека. Причиненный же ущерб составил 5,7 млрд руб.

Согласно обвинению, преступники не только убивали и поджигали, но и снимали свои действия на камеры мобильных телефонов, отправляя «отчеты» Сайфулло. Последний, рассказали следствию террористы, обещал им перечислить 1 млн руб., но после теракта быстро удалил всю переписку и исчез.

Бросив в холле два «Калашникова» и рюкзак с остатками патронов, преступники, по данным следствия, нанесли тяжелые ранения ножами еще двум посетителям, после чего покинули место происшествия. По дороге они сбили семью, шедшую по наземному пешеходному переходу. В результате наезда пострадали двое детей.

Сидевший за рулем автомобиля Мирзоев, согласно его показаниям, попросил Фаридуни ввести в навигаторе пункт назначения Киев. Направлялись они в сторону границы с Украиной, поскольку «кто-то должен был встретить и перевести через нее».

В показаниях говорилось также, что Украина не была конечной точкой маршрута злоумышленников. Якобы через нее они планировали попасть в Турцию, а потом и в Афганистан. С другой стороны, в деле отмечается, что организаторы террористической группировки «Вилаят Хорасан» «действовали в интересах высшего политического руководства Украины», а целью теракта являлась в том числе дестабилизация обстановки в России и деятельности ее органов власти.

Согласно материалам дела, полиция отреагировала на теракт незамедлительно. Первые сообщения (а всего их было более четырехсот) о стрельбе в концертном зале поступили в 20 часов, а уже через пять минут первый пеший наряд из двух полицейских был на месте происшествия. Потом в «Крокус» по сигналу «Сирена» приехали сотни силовиков, в том числе бойцы «Росгвардии».

Полицейские нашли два автомата и амуницию террористов, а их самих не застали. В свою очередь, омоновцы обнаружили комнату, где были установлены мониторы с изображениями с камер видеонаблюдения. Женщина, следившая за ними, закрылась, прячась от нападавших, поэтому дверь пришлось выбивать.

Благодаря записям из комнаты было установлено точное количество нападавших, которые покинули «Крокус» через вход №14, через который и вошли. В 20:13–14 они сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись. Таким образом, теракт занял порядка 13 минут.

Двигаясь по трассе М3 по территории Калужской области, на расстоянии 157 км от Москвы преступники выбросили последний оставшийся у них автомат Калашникова. Самих террористов 23 марта уже на территории Брянской области перехватили сотрудники ГИБДД, получившие ориентировку на Renault. Им пришлось стрелять в машину, которая, потеряв управление (было пробито колесо), врезалась в другой автомобиль. Одного из ехавших в ней мужчин захватили сами полицейские. Остальных — а они убежали в лес — сотрудники ФСБ.

Оглашение приговора заняло не больше часа. Адвокаты осужденных сообщили, что обжалуют его, так как вина одних, по их мнению, не была установлена и доказана, а в действиях других были смягчающие вину обстоятельства, в том числе активная помощь следствию.

В свою очередь, представителей потерпевших приговор не устроил из-за своей мягкости. По словам адвоката Людмилы Айвар, теоретически приговоренные могут условно-досрочно выйти на свободу, поэтому защитники хотят добиться увеличения срока их содержания в тюрьме до 25 лет. Защитники также полагают, что в данном случае можно было бы приговорить фигурантов к смертной казни, приостановить объявленный на нее мораторий и привести в исполнение высшую меру наказания.

Следствие же продолжает расследовать дела, связанные с терактом в «Крокусе». Сотрудников самого концертного зала в СКР обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а кроме того, еще предстоит установить целый ряд организаторов преступления и поймать их уже известных сообщников.

Николай Сергеев