Бюджет утвердился в дефиците

Дефицит федерального бюджета по итогам января—февраля вырос до 1,5% ВВП, или 3,45 трлн руб., почти выполнив таким образом «план» по этому показателю на весь 2026 год. Столь внушительная «дыра» в бюджете объясняется проседанием нефтегазовых доходов при существенном росте трат января—февраля. Далее поступления от нефти и газа на фоне нынешних мировых событий должны подрасти, а траты по окончании периода усиленного авансирования — нормализоваться.

Результаты исполнения бюджета-2026 за первые два месяца года дали Минфину поводы для размышлений (на фото — министр финансов Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам января—февраля составили 4,8 трлн руб., расходы — 8,2 трлн руб., сообщил 10 марта Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 3,45 трлн руб., или 1,5% ВВП. Это абсолютный рекорд для первых двух месяцев года. В 2025-м этот показатель был на 1 трлн меньше — 2,4 трлн, или 1,1% ВВП. В 2024-м — 1,1 трлн руб., или 0,6% ВВП. Сейчас дефицит двух месяцев уже почти достиг прогнозируемого по итогам всего года показателя в 1,6% (3,8 трлн руб.)

В целом доходная часть бюджета по итогам января—февраля относительно такого же периода прошлого года сократилась на 10,8%. При этом ненефтегазовые поступления подросли — плюс 4,1% год к году. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), собираемый в 2026-м уже по новой базовой ставке — 22% против 20%. Поступления этого налога выросли на 10,8%, до 2,2 трлн руб. (это 46% всей доходной части бюджета).

Вторая же часть доходов бюджета — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа — сократилась по итогам двух месяцев сразу на 47,1% к такому же периоду 2025 года, до всего 0,8 трлн руб. Как и прежде, это объясняется снижением цены на нефть Urals и укреплением рубля — нынешний, «иранский» всплеск нефтяных цен в бюджетной статистике еще не отразился. Определяемая для налоговых целей стоимость барреля Urals, по данным Минэкономики, в январе составляла $41 за баррель, в феврале — $44,6 при заложенных в бюджете $59 за баррель. К российской нефти из-за санкций применяется существенный дисконт, достигавший в зависимости от условий поставок $30 за баррель.

Из-за такого провала нефтегазовых доходов Минфину сейчас приходится изымать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) валютные накопления. В феврале на закрытие дефицита из ФНБ было изъято 244 млрд руб. после 155 млрд в январе (на 1 марта в ликвидной части фонда осталось 4 трлн руб.). Сейчас в правительстве идет дискуссия о возможности снижения цены отсечения с нынешнего значения в $59 за баррель в сторону фактической стоимости Urals (см. “Ъ” от 5 марта) — для сбережения ФНБ и возможного сдерживания трат.

Вторая причина наращивания дефицита — рост расходов. В январе—феврале они увеличились на 5,8% к такому же периоду прошлого года. Третий год подряд Минфин объясняет это опережающим финансированием трат. «Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета в начале 2026 года в целом соответствует траектории расходов в начале прошлого года вследствие оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных контрактуемых расходов»,— пояснило ведомство, пообещав, что «высокие значения размера дефицита… не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом».

Вадим Вислогузов