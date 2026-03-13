Экс-главе Росалкогольрегулирования Чуяну дали 12 лет заочно за растрату

Таганский районный суд Москвы вынес заочный приговор по делу бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его приговорили к 12 годам колонии общего режима. Экс-чиновник обвинялся в хищении более чем 33 млрд руб., выведенных из ОФК-банка.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бывший глава Росалкогольрегулирования признан виновным по статьям о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Прокурор просил назначить господину Чуяну 14 лет лишения свободы.

