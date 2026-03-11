Свердловские власти начали мониторинг профилей школьников на запрещенный контент

В Свердловской области запустили систему мониторинга молодежной среды в социальных сетях, в рамках которой отслеживаются более 4,6 млн профилей школьников. Об этом сообщила замгубернатора Татьяна Савинова в эфире ОТВ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Система, предназначенная для повышения безопасности детей, работает с партнером, соглашение с которым свердловские власти заключили летом — он занимается отслеживанием аккаунтов. При обнаружении запрещенного контента, признаков деструктивного поведения или суицидальных намерений информация передается в министерство образования и соответствующие образовательные учреждения в течение нескольких часов.

Далее специалисты проводят индивидуальную работу с семьей подростка. Система функционирует постоянно. Основная цель мониторинга — своевременное выявление опасных ситуаций и оказание поддержки детям, находящимся в зоне риска.

Татьяна Савинова также отметила, что в 2025 году попытки суицида предприняли несколько детей в возрасте от девяти до 13 лет — два года назад школьников этого возраста в группе риска не было. Главной причиной для совершения самоубийства у детей стали отношения с родителями. Замгубернатора подчеркнула, что школьные психологи готовы работать с такими детьми. «Сегодня есть огромная команда педагогов-психологов, которые готовы помогать семьям в кризисных ситуациях. Самое главное, чтобы семьи не замалчивали проблемы»,— сказала Татьяна Савинова.

