Повестка в армию главнее повестки в суд

В Госдуму внесен законопроект, меняющий порядок обжалования решений призывных комиссий для новобранцев. Сейчас их действие автоматически приостанавливается на время судебных разбирательств, но депутаты предлагают оставлять приостановку на усмотрение суда. Авторы инициативы (в их числе руководство думского комитета по обороне) объясняют это техническим желанием привести закон о воинской обязанности в соответствие с Кодексом административного судопроизводства РФ. Опрошенные “Ъ” юристы говорят, что норма о приостановке решений комиссий на время судов действует более 20 лет, а ее фактическая отмена снизит гарантии защиты прав призывников.

Проект поправок к ст. 29 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 10 марта в Госдуму внесла группа из 12 депутатов «Единой России», включая главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова и его первого заместителя Андрея Красова. В статье говорится о составе и работе призывных комиссий в регионах, в том числе о возможности обжалования их решений.

В законе подчеркивается, что решение призывной комиссии «приостанавливается до вступления в законную силу решения суда».

Депутаты предлагают изменить эту формулировку на «может быть приостановлено судом» в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства (КАС) РФ.

В пояснительной записке необходимость корректировки закона объясняется техническими причинами.

Парламентарии ссылаются на ст. 223 КАС РФ, по которой действие решений органов и организаций, «наделенных государственными и иными публичными полномочиями», может приостанавливаться судом. Решения призывных комиссий обжалуются по той же ст. 223 КАС РФ, дают понять депутаты. «Приостановление оспариваемого решения является правом суда, а не обязанностью»,— говорится в записке.

Обращение в суд с заявлением об оспаривании решения призывной комиссии предусмотрено законом и в силу прямого указания автоматически влечет за собой приостановление реализации соответствующего решения, разъясняет адвокат Александр Передрук.

«Суть нормы проста — до проверки законности решения комиссии гарантировать призывнику, что он не будет направлен для прохождения службы. В случае если суд признает решение противоречащим требованиям закона, права гражданина будут защищены»,— добавляет адвокат.

Эта норма действует более 20 лет, говорит юрист Арсений Левинсон, который не усматривает ее противоречия КАС РФ. «В законе (о воинской обязанности.— “Ъ”) упомянута повышенная гарантия права на судебную защиту»,— считает он.

Статья закона о воинской обязанности сформулирована так, что для приостановки решений призывных комиссий не требуется принятия судом мер предварительной защиты по ст. 211 КАС РФ, обращает внимание господин Передрук. В случае принятия поправок Госдумой судам придется рассматривать заявление о принятии мер предварительной защиты, и это приведет к снижению гарантий защиты призывников, так как вопрос «останется на усмотрение суда», добавляет эксперт.

Суды неохотно выносят меры предварительной защиты, говорит господин Левинсон: «А это значит, что людей будут отправлять в армию, несмотря на иск. Они могут оказаться в войсках де-факто без эффективной возможности оспорить это решение в суде».

Напомним, что в апреле 2025 года Госдума утвердила закон, по которому решение о призыве на военную службу исполняется в течение года. Необходимость его принятия господин Картаполов обосновывал в том числе злоупотреблениями долгими судебными разбирательствами о правомочности призыва. Депутат сетовал, что ежегодно до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий и лишь 64% случаев суды успевали рассмотреть в срок проведения кампаний (см. “Ъ” от 27 января 2025 года).

Александр Воронов