Безопасность достигла зрелости

Рост количества участников рынка информационной безопасности замедлился в два раза. За год (с февраля 2025-го по февраль 2026-го) количество юрлиц и ИП в сфере увеличилось всего на 3,07%, достигнув 12,1 тыс., против роста на 6,08% за предыдущие 12 месяцев. При этом количество ликвидированных юрлиц и ИП увеличилось за тот же период на 15,9% — 392 юрлиц и 359 ИП.

Исследование охватывает юридических лиц и ИП, у которых основной вид деятельности — «Разработка компьютерного ПО» в сочетании с ИБ-ОКВЭД «Деятельность в области защиты информации», «Контроль защищенности конфиденциальной информации» или «НИОКР в области защиты информации», «Производство средств защиты информации и защищенных информационных и телекоммуникационных систем».

«Замедление темпов роста в 2025–2026 годах при одновременном росте числа ликвидаций — типичный признак перехода рынка в более зрелую фазу. После периода ускоренного расширения сегмента ИБ в 2020–2025 годах, когда спрос на ИБ-сервисы подталкивали уход иностранных вендоров и резкое усиление угроз, пространство для быстрого входа новых игроков стало уже. Ниши заполняются, заказчики становятся более требовательными к продуктовой зрелости и сервисной модели, а конкуренция смещается из плоскости "появиться на рынке" в плоскость "удержаться и масштабироваться"»,— говорит эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

Рост ликвидаций, по словам господина Бориславского, чаще всего означает усиление давления на компании без устойчивой экономики: недостаточно продаж, не хватает ресурсов на разработку и поддержку, сложнее выдерживать требования крупных заказчиков и регуляторов, а дефицит сильных специалистов дополнительно затрудняет возможности роста. В такой ситуации рынок может продолжить расти по объему спроса и проектной активности, но по количеству юридических лиц замедляться.

Происходящие процессы директор по развитию международного бизнеса Innostage Дмитрий Шепелявый связывает с общим трендом консолидации рынка, а также с тем, что мелким игрокам становится сложнее сохранять устойчивость из-за роста операционных расходов. Также компании-заказчики оптимизируют бюджеты: привлечение сторонних подрядчиков сокращается и теперь ограничивается уникальными услугами или масштабированием в нештатных ситуациях. Старший менеджер практики кибербезопасности «ТеДо» Антон Мерцалов добавляет, что для работы в ряде сегментов ИБ требуются лицензии и соответствие требованиям регуляторов, прежде всего ФСТЭК России, ФСБ России и Банка России. Лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации, криптографии, а также требования к сертификации средств защиты и защите критической инфраструктуры увеличивают операционные издержки. Для небольших компаний и ИП это означает необходимость инвестиций в специалистов, инфраструктуру и процедуры соответствия.

В настоящее время рынок ИБ близок к насыщению, считает руководитель направления ИБ ГК «Корус Консалтинг» Олег Андреев. По его словам, после ухода зарубежных вендоров в 2022 году начали появляться небольшие компании и ИП, которые решили быстро занять эту нишу, и сначала у них это «отчасти получалось». Однако позже крупные компании начали отыгрывать свои позиции, «перекупать» целые команды специалистов по ИБ, а в отдельных случаях скупать небольших игроков.

