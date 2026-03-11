С чувством глубокого совмещения

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, новым художественным руководителем Михайловского театра назначен известный оперный певец, народный артист РФ Ильдар Абдразаков. Он сменил на этом посту Владимира Кехмана, занимавшего в Михайловском должность худрука более десяти лет. И уже подтвердил, что будет совмещать новый петербургский пост с художественным руководством в Севастопольском театре оперы и балета.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вторую руководящую должность Ильдар Абдразаков принял с благодарностью

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Громом среди ясного неба новое назначение не стало. Еще две недели назад Севастопольская опера и Михайловский театр подписали официальное соглашение о сотрудничестве, и это выглядело прямым намеком на то, что кадровая проблема Михайловского (напомним, Владимир Кехман оставил свою должность 16 января этого года) будет решена именно так, как это в конце концов произошло.

Ситуацией «один худрук на два театра» общественность нынче и подавно не удивишь, но здесь есть нюансы. Формально у двух театров совершенно разный административный вес и уклад.

Севастопольский театр оперы и балета — федеральный, Михайловский — муниципальный. Но, с другой стороны, у Севастопольской оперы нет здания: оно все еще строится, окончание работ намечали на 2025 год, но потом, что называется, «сдвинули вправо». У Михайловского же есть и здание, и полноценно функционирующая труппа. А также богатая история, дореволюционная и особенно советская. А также то реноме, которое театр как «нагулял» в те бурные годы, когда Владимир Кехман был его директором, а не худруком (2007–2015), так до сих пор еще и не до конца растратил.

Севастопольский театр в новой менеджерской конфигурации, безусловно, выигрывает. Пока его здание не достроено и не введено в эксплуатацию, театр сможет использовать сцену Михайловского («гостевое» существование для него не будет внове: так, в конце марта Севастопольская опера выпускает премьеру — «Дуэнью» Прокофьева — на сцене Саранского театра оперы и балета). А затем — прокатывать в Севастополе готовые постановки петербургского театра-партнера. О выгодах для Михайловского театра и вообще о тех стратегических творческих решениях, с которыми выступит новый худрук, пока сказать сложно. На текущий момент Ильдар Абдразаков выступил с заявлением самого общего характера: «Я готов направить всю свою энергию, опыт и знания на то, чтобы Михайловский театр бережно хранил вековые традиции и при этом смело смотрел вперед, открывая новые имена».

Но есть у этой конфигурации и чисто петербургская грань. Ильдар Абдразаков — человек из орбиты Валерия Гергиева. С новым назначением в эту орбиту впервые входит (пускай и неформальным образом) и Михайловский театр. Как не вспомнить в очередной раз дирекцию императорских театров, которой в свое время был подчинен и Михайловский, в 1890-е, между прочим, делившийся своей сценой с Мариинским, где в ту пору шел ремонт. Историческое здание Мариинского театра и теперь (если не в этом году, так в следующем) должны закрыть на долгую реконструкцию. Еще одна запасная сцена вряд ли помешает.

Сергей Ходнев