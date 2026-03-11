Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С чувством глубокого совмещения

Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, новым художественным руководителем Михайловского театра назначен известный оперный певец, народный артист РФ Ильдар Абдразаков. Он сменил на этом посту Владимира Кехмана, занимавшего в Михайловском должность худрука более десяти лет. И уже подтвердил, что будет совмещать новый петербургский пост с художественным руководством в Севастопольском театре оперы и балета.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Громом среди ясного неба новое назначение не стало. Еще две недели назад Севастопольская опера и Михайловский театр подписали официальное соглашение о сотрудничестве, и это выглядело прямым намеком на то, что кадровая проблема Михайловского (напомним, Владимир Кехман оставил свою должность 16 января этого года) будет решена именно так, как это в конце концов произошло.

Ситуацией «один худрук на два театра» общественность нынче и подавно не удивишь, но здесь есть нюансы. Формально у двух театров совершенно разный административный вес и уклад.

Севастопольский театр оперы и балета — федеральный, Михайловский — муниципальный. Но, с другой стороны, у Севастопольской оперы нет здания: оно все еще строится, окончание работ намечали на 2025 год, но потом, что называется, «сдвинули вправо». У Михайловского же есть и здание, и полноценно функционирующая труппа. А также богатая история, дореволюционная и особенно советская. А также то реноме, которое театр как «нагулял» в те бурные годы, когда Владимир Кехман был его директором, а не худруком (2007–2015), так до сих пор еще и не до конца растратил.

Севастопольский театр в новой менеджерской конфигурации, безусловно, выигрывает. Пока его здание не достроено и не введено в эксплуатацию, театр сможет использовать сцену Михайловского («гостевое» существование для него не будет внове: так, в конце марта Севастопольская опера выпускает премьеру — «Дуэнью» Прокофьева — на сцене Саранского театра оперы и балета). А затем — прокатывать в Севастополе готовые постановки петербургского театра-партнера. О выгодах для Михайловского театра и вообще о тех стратегических творческих решениях, с которыми выступит новый худрук, пока сказать сложно. На текущий момент Ильдар Абдразаков выступил с заявлением самого общего характера: «Я готов направить всю свою энергию, опыт и знания на то, чтобы Михайловский театр бережно хранил вековые традиции и при этом смело смотрел вперед, открывая новые имена».

Но есть у этой конфигурации и чисто петербургская грань. Ильдар Абдразаков — человек из орбиты Валерия Гергиева. С новым назначением в эту орбиту впервые входит (пускай и неформальным образом) и Михайловский театр. Как не вспомнить в очередной раз дирекцию императорских театров, которой в свое время был подчинен и Михайловский, в 1890-е, между прочим, делившийся своей сценой с Мариинским, где в ту пору шел ремонт. Историческое здание Мариинского театра и теперь (если не в этом году, так в следующем) должны закрыть на долгую реконструкцию. Еще одна запасная сцена вряд ли помешает.

Сергей Ходнев

Ильдар Абдразаков родился в 1976 году в Уфе. В 1999-м окончил Уфимский государственный институт искусств (класс Миляуши Муртазиной). На сцене Мариинского театра в Петербурге начинающий артист впервые выступил в 1998-м: исполнил партию Фигаро («Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта). Через два года вошел в состав оперной труппы Мариинки. В 2016 году дебютировал в Большом театре в роли Филиппа II в спектакле «Дон Карлос»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

За четверть века Ильдар Абдразаков исполнил десятки ролей на российской и зарубежной сценах. В числе партий, исполненных в Мариинском театре: Борис Годунов («Борис Годунов» Модеста Мусоргского), Досифей («Хованщина» Модеста Мусоргского), Дон Жуан, Лепорелло («Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Джоаккино Россини), Аттила («Аттила» Джузеппе Верди), Джованни да Прочида («Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди), Мефистофель («Фауст» Шарля Гуно). В 2013 году за работу в спектакле «Сказки Гофмана» артист получил «Золотую маску» в номинации «За лучшую мужскую роль в опере»
На фото: Ильдар Абдразаков в роли Атиллы во время премьеры одноименной оперы Джузеппе Верди на сцене Мариинского театра, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Известность за рубежом оперный певец обрел в начале «нулевых»: в 2001 году, после победы на Международном конкурсе имени Марии Каллас, молодой артист дебютировал в театре Ла Скала в партии графа Родольфо («Сомнамбула» Винченцо Беллини). За свою карьеру Ильдар Абдразаков выступал в Метрополитен-опере, Парижской опере, Венской государственной опере, Баварской государственной опере, Ковент-Гардене, неаполитанском театре Сан-Карло, амстердамской Национальной опере и так далее. В 2009 году впервые вышел на сцену лондонской Королевской оперы Ковент Гарден, исполнив басовую партию в «Реквиеме» Джузеппе Верди. В 2012-м за роль Аттилы получил премию Oscar della Lirica («Оперный Оскар»)
На фото: оперный певец Дмитрий Хворостовский (баритон) и Ильдар Абдразаков на концерте в Большом зале Московской консерватории

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В театральном сезоне 2017/2018 Ильдара Абдразакова впервые в своей карьере исполнил партию Бориса Годунова в одноименной опере композитора Модеста Мусоргского в постановке режиссера Иво ван Хове. Премьера прошла на сцене Парижской национальной оперы. «Вообще все обладатели баса тянутся к Борису. Если бас не спел Бориса, можно сказать, зря пел всю жизнь»,— говорил артист в интервью “Ъ” за год до премьеры. В 2026-м Ильдар Абдразаков исполняет роль Годунова сразу в двух главных театрах страны: в Мариинском (в авторской редакции знаменитой оперы) и в Большом — впервые артист вышел на сцену с этой партией в январе
На фото: «Борис Годунов» в Мариинском театре, 2026 год

Фото: Михаил Вильчук / Мариинский театр

На XVIII Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи (2025 год) Ильдар Абдразаков впервые встал за дирижерский пульт. На концерте, посвященном 100-летию со дня рождения оперной певицы Ирины Архиповой, под руководством Ильдара Абдразакова звучал «Реквием» Джузеппе Верди, где когда-то сам бас был исполнителем. «Эмоции переполняют, ощущение того, что сейчас, скоро-скоро уже выйду на сцену и этот вулкан прекрасной музыки Джузеппе Верди польется в зал. Конечно, волнуюсь. Я всегда волнуюсь, когда выхожу на сцену», — делился оперный певец эмоциями перед выступлением
На фото: гала-концерт звезд мировой оперы в Михайловском театре, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

В декабре 2024 года Ильдар Абдразаков был назначен художественным руководителем Севастопольского театра оперы и балета. С 2019-го по 2024 год культурным учреждением руководил танцовщик Сергей Полунин. Здание театра строится уже шесть лет, губернатор города Михаил Развожаев ранее заявлял, что объект будет готов к лету 2026-го. Ильдар Абдразаков, получив новую должность, рассказал, что в первую очередь собирается заниматься творческими вопросами
На фото: пианист Денис Мацуев и Ильдар Абдразаков во время юбилейного вечера компании Bosco di Ciliegi

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В прошлом году Ильдар Абдразаков представил севастопольской публике современную сценическую версию оперы «Алеко» Сергея Рахманинова. Режиссер-постановщик Абдразаков, исполнивший в спектакле также заглавную партию, перенес действие в 1980–1990-е года. «Это сюжет о человеческой правде, он вне времени, поэтому и цепляет. Страсть, которая превращается в одержимость, ревность, переходящая в трагедию. В спектакле действие переносится в хрущевку конца 1980-х — начала 1990-х. Жизнь протекает на глазах у всех»,— рассказывал художественный руководитель театр
На фото: сцена из «Алеко»

Фото: Севастопольский театр оперы и балета

В 2011 году Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста Башкортостана, в 2013-м — народного артиста Татарстана, в 2024-м — народного артиста Абхазии. В 2021 году артист был удостоен звания заслуженного артиста России. Певец поддерживает молодых исполнителей, с 2018 года проводит собственный Международный музыкальный фестиваль. С 2015-го занимает должность художественного руководителя Международной академии музыки Елены Образцовой в Петербурге. В июне 2024-го стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства. В том же году указом Владимира Путина вошел в обновленный президентский Совет по культуре и искусству
На фото: худрук Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков (справа) во время концерта на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В декабре 2025 года Ильдару Абдразакову указом президента Владимира Путина было присвоено звание народного артиста России. Почетное звание, как говорится в документе, оперный певец получил «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В ноябре 2025 года дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила выступление Абдразакова в Филармоническом театре Вероны, которое должно было состояться в январе. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно назвала отмену концерта «победой над кремлевской пропагандой». Годом ранее оперного певца уже «отменяли» в Европе: тогда неаполитанский театр «Сан-Карло» объявил, что отказывается от сотрудничества с артистом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Если оперу будут политизировать, то она, к сожалению, скоро закончится. Одно без другого как будто не может обходиться: опера не может существовать без финансирования. Но искусство и политика — совершенно разные вещи. Да, есть много опер, связанных с королями, царями, с историческими событиями, но мы всего лишь исполнители: выходим на сцену и играем жизни персонажей. К сожалению, когда начинают говорить о том, что кто-то должен или не должен выступать по политическим мотивам, это очень огорчает. Если дальше так пойдет, то каждый, по-видимому, будет заниматься в своей стране своей оперой, и мы опять вернемся к тому, что опера будет звучать на языке той страны, где будет исполняться. Не дай бог»,— говорил певец в интервью “Ъ” в марте 2022-го
На фото: концерт в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, 2020 год

Фото: Пресс-служба Фестиваля "Черешневый лес"

