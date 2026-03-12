США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США выделят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны, заявил министр энергетики страны Крис Райт. Ранее страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) согласились поставить на мировой рынок 400 млн баррелей нефти для стабилизации цен.

«Президент Трамп уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва»,— указано в сообщении Минэнерго США в соцсети Х. Поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней.

Министр подчеркнул, что в течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, что на 20% превышает объем высвобождения.

Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — основной маршрут транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится до 20% мировых поставок.