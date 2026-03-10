Стреляли два товарища

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России утвердил приговор в отношении двух военнослужащих-контрактников, которые после бытового конфликта расстреляли из автоматов целую семью из девяти человек в ДНР. Получившие пожизненные сроки военные утверждали, что открыли огонь по жертвам, потому что просто не выдержали постоянного нахождения в повышенной боевой готовности в зоне СВО, а стресс снимали водкой. Убийцы, получившие пожизненные сроки, настаивали на смягчении наказания, чтобы снова отправиться на передовую. А один из них просил хотя бы вернуть ефрейторское звание и медаль Суворова, полученную за отличие в бою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тройка судей коллегии Верховного суда по делам военнослужащих 4 марта рассмотрела кассационные жалобы адвокатов, а также осужденных — бывших ефрейтора Антона Сопова и рядового Станислава Рау. Оба были признаны Южным окружным военным судом (Ростов-на-Дону) виновными в убийстве, то есть умышленном причинении смерти девяти мирным жителям Волновахи, в том числе двум детям. Само преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также сопровождалось незаконным проникновением в жилище, установил суд. 8 ноября 2024 года военные получили пожизненные сроки в колониях особого режима и штрафы в размере 10 тыс. руб. При этом главное наказание поглотило срок за дедовщину, который Сопов получил в 2023 году во Владивостоке.

Окружной суд дополнительно лишил осужденных званий, а Сопова — госнаграды, медали Суворова. Кроме того, с них в пользу родственников погибших взыскано 9 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Обращаясь в ВС с жалобами, защитники указывали, что, по их версии, изначально контрактники никого убивать не собирались.

В магазине, торговавшем спиртным, у них произошел конфликт с продавцом, который обещал сообщить о них в правоохранительные органы. При этом мужчина якобы говорил, что он и сам может за себя постоять, так как у него в доме есть оружие.

По версии Сопова и Рау, выпив для храбрости, они отправились в дом потерпевшего, чтобы разоружить, а не убивать его. Якобы Рау постучал в дверь, а поскольку никто не реагировал на это, они ее открыли. Из дальнейшего рассказа осужденных следует, что, пройдя в помещение, они обнаружили, что находящиеся внутри люди спят. Решив прийти в другой раз, солдаты направились к выходу, но в этот момент один мужчина начал вставать, и они открыли огонь на поражение. Такие действия осужденных, объяснила их защита, «были обусловлены тем, что они являлись военнослужащими, находящимися в постоянной боевой готовности» в зоне СВО, и «предполагали, в том числе в связи с отсутствием освещения в доме, что у неизвестных мужчин имеется оружие, которое может быть применено в их отношении».

В обвинении обоих военных был пункт об убийстве детей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии. Однако оба говорили, что если и могли попасть в несовершеннолетних, то случайно, потому что в доме было темно. К тому же у оружия рядового Рау был меньший калибр, нежели у пуль, что были найдены в телах детей. Отдельно защитники выступили против того, что алкогольное опьянение осужденных было признано обстоятельством, отягчающим их вину. По версии адвокатов, о том, что военные много пили, следствие узнало только с их слов, экспертиза же показала наличие у них легкой стадии опьянения. При этом указание суда, что состояние алкогольного опьянения значительно снизило волевой контроль над действиями, отрицательно повлияло на поведение и способствовало проявлению агрессии, было сделано без ссылки на конкретные доказательства по делу. В целом же версия опьянения, полагает защита, противоречит выводу в приговоре об осознанных, сложных и последовательных действиях осужденных.

Адвокаты просили ВС пересмотреть данное дело: вместо пожизненного назначить наказание с конкретными сроками, а Сопову вернуть звание и медаль, которую он получил за боевые заслуги, а следовательно, не может быть лишен ее за уголовное преступление.

Сокращение наказания осужденные, являющиеся ветеранами боевых действий, собирались использовать для возвращения на СВО, чтобы искупить свою вину.

Пожизненно заключенных, как и осужденных за педофилию и госизмену, в штурмовики не берут. «Помимо этого, суды не учли, что Pay осознал серьезность и противоправность содеянного, искренне раскаялся и никогда более не повторит подобное»,— говорилось в кассации.

Рассмотрев уголовное дело по доводам кассационных жалоб и выслушав стороны, судебная коллегия ВС не нашла оснований для изменения вынесенного по нему приговора. Из материалов тройки следует, что нарушений уголовно-процессуального закона, ограничивающих право стороны защиты на справедливое судебное разбирательство, не допущено. Выводы суда о совершении преступлений, изложенные в приговоре, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Виновность Сопова и Pay в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается их собственными показаниями, данными в ходе следствия и установленными в суде первой инстанции.

В них говорилось о конфликте с неизвестным мужчиной, после которого, чтобы не допустить его обращения в комендатуру, военные договорились взять свои автоматы, незаметно проникнуть в дом, где убить его и остальных людей, которым могло быть известно о стычке, что ими и было сделано. В ходе следственного эксперимента Pay подтвердил показания, наглядно продемонстрировав свои и Сопова действия.

Сослуживец осужденных рассказал, что 27 октября 2023 года они втроем пили водку, после чего пьяные Pay и Сопов отправились в магазин за добавкой, а вернувшись, активно обсуждали конфликт, случившийся между ними и местными жителями, высказывая опасения, что они могут сообщить о них в военную комендатуру.

Сопов и Pay, по словам свидетеля, говорили, что гражданских надо убрать.

А вернувшись через несколько часов в расположение, рассказали о массовой бойне, устроенной ими в частном доме.

Суд, решила тройка ВС, обоснованно признал в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение преступлений в состоянии опьянения, а также использование для этого боевого оружия и патронов. Дополнительное наказание в виде лишения звания и награды Сопову коллегия Верховного суда сочла законным, поскольку он, «совершив преступление против жизни девяти лиц в период прохождения военной службы, дискредитировал свой статус военнослужащего».

Николай Сергеев