«Этот проект именно о всемирной отзывчивости»

В этом году Россия вновь будет участвовать в биеннале современного искусства, которая пройдет в Венеции с 9 мая по 22 ноября. Российского присутствия на знаменитейшем из международных арт-событий не было с 2022 года. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал Татьяне Кузнецовой и Сергею Ходневу о том, что именно сможет увидеть публика в российском павильоне, который при этом формально для публики будет, как оказалось, закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как было официально объявлено ранее, Россия представит на биеннале-2026 проект под названием «Дерево укоренено в небе». К участию в нем было привлечено несколько десятков молодых поэтов, музыкантов и философов не только из России, но и из разных стран Южной Америки и Африки. Среди российских участников — известные композиторы Алексей Сысоев и Алексей Ретинский, фольклорный ансамбль «Толока», вокальный ансамбль Екатерины Антоненко Intrada. Страны Глобального Юга представляют, например, диджеи JLZ (Бразилия) и Diaki (Мали), музыкальный проект Atosigado Оскара Ортеги (Мексика), аудиовизуальный художник Jaijiu (Аргентина).

— Кто все-таки придумал проект «Дерево укоренено в небе»?

— Координатор проекта — комиссар нашего павильона на биеннале Анастасия Карнеева, но в целом это было коллективное творчество, если так можно сказать. Мы пытались понять, что можно сделать такого, что было бы интересно сначала зафиксировать на видео, а потом это видео показывать в течение биеннале.

— Если речь о видео, значит, участники не будут находиться во время биеннале непосредственно в Венеции?

— Они будут в Венеции, в нашем павильоне, с 4 по 8 мая. Все эти пять дней в павильоне будет идти непрерывное действо, где будут сопрягаться очень разные исполнители. Там есть, например, замечательная группа «Толока», этнические музыканты, бурятка, живущая в Якутии, в Ленске… В этом действе должны быть соединены и музыка, и пластика, и голос. И все это будет фиксироваться на видео. А вот потом это видео будет показываться в павильоне.

— Как видеоинсталляция?

— Как видеоинсталляция, да. При этом есть довольно забавный нюанс. Павильон во время биеннале будет закрыт, там никого не будет. Но инсталляцию будут показывать непрерывно. И будут открыты окна и двери павильона.

— То есть видео можно будет смотреть только снаружи?

— Да, люди смогут его увидеть, даже не заходя в павильон.

— А почему павильон будет закрыт?

— Потому что никто не хочет нарушать неких общих правил. Именно поэтому все самое главное и будет проходить с 4 по 8 мая, во время предпоказа, когда биеннале еще не открыта для публики — только для экспертов и журналистов.

— Объявление о присутствии России на биеннале этого года вызвало массу критики и протестов, в том числе официальных, на уровне Еврокомиссии например. Как руководство биеннале собирается на них реагировать?

— Я, честно говоря, никак не могу и не хочу комментировать действия руководства биеннале. Потому что любой мой комментарий в этой ситуации может быть кем угодно истолкован самым невероятным образом. Но пока никто ничего не отменяет.

— С чем связана сама эта изначальная идея — вместо художников позвать на художественную биеннале философов, поэтов и прежде всего музыкантов, конечно?

— Ну, во-первых, тема биеннале в этот раз — «В минорных тонах», это уже навевает музыкальные ассоциации. Во-вторых, есть простые и очевидные проблемы. Артистов привезти можно, а вот произведение искусства — невозможно из-за логистики, из-за разного рода ограничений.

— Если учитывать многонациональный состав участников, включая Южную Америку, неужели все соберутся только 4 мая?

— Нет, многие приедут, конечно, заранее. Нужно же репетировать, а репетировать можно только на месте, чтобы правильно вписать все в пространство павильона.

— Под чьим руководством? Кто будет режиссером всего этого действа?

— Это тоже коллективное творчество.

— Кто в первую очередь инициировал возвращение России на биеннале? Тамошнее руководство или это была инициатива с нашей стороны?

— Я еще раз хочу сказать, что мы — и прежде всего комиссар павильона, я имею в виду Анастасию Карнееву,— настаиваем на том, что мы и не уходили с биеннале. Ну, павильон ведь стоит физически с 1914 года. Его же нельзя перенести, я не знаю, на Луну! Он стоит, и, значит, мы в Венеции присутствуем так или иначе. Другое дело, что он может использоваться по-разному. Мы предоставляли его латиноамериканцам (на биеннале 2024 года.— “Ъ”), потом в нем работал информационный и образовательный центр самой биеннале.

— Тоже по официальной договоренности?

— Да, мы договорились с руководством. И мы постоянно говорили, что хорошо бы все-таки сделать какой-то русский проект, который бы при этом объединял очень многих людей. Очень показательно, что те, кто, так сказать, сопротивляется нашему участию, кидаются на то, что это «русский проект», проект России. Это так, но, знаете, когда-то Достоевский писал же о «всемирной отзывчивости» русской литературы. И вот этот проект, он именно о всемирной отзывчивости. Мы соединяемся с этногруппами и с этноисполнителями разных стран, чтобы показать многообразие и единство мира одновременно.

Интервью взяли Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев