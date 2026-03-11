Инвестиции дошли до конфискации

Тверской райсуд Москвы рассмотрит административный иск Генпрокуратуры о признании известного бизнесмена Александра Галицкого и его зарегистрированного в Калифорнии фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. По версии надзора, господин Галицкий выступает спонсором ВСУ, в частности перечислил им на производство боеприпасов и дронов $50 млн. Из активов у бизнесмена в России остались 7 млрд руб. на счетах и дом в Подмосковье, которые и хотят обратить в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, Генпрокуратура обратила внимание на Александра Галицкого и Almaz Capital Partners, надзирая за противодействием экстремизму. По данным прокуроров, гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна и др., в 2008 году. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в Yandex. Однако «после антиконституционного переворота в Киеве» данная структура, по версии надзора, изменила свое отношение к правопорядку в России. После вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

Almaz Capital Partners, установила Генпрокуратура, был активно вовлечен и в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине с 2022 года. Фонд выступает в поддержку руководства Украины и оказывает материальную помощь ее вооруженным формированиям.

По данным Генпрокуратуры, структура направила более $50 млн украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений.

«То есть осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения "Азов", "Айдар", "Правый сектор", признанные в России запрещенными террористическими и экстремистскими организациями»,— говорится в иске. В свою очередь, дочерние структуры фонда взаимодействуют с правительственной платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ. Господин Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине в качестве одного из основных направлений глобальной деятельности своего инвестиционного холдинга, считает надзор.

Генпрокуратура требует признать господина Галицкого и его фонд участниками экстремистского объединения и запретить их деятельность в России. При этом их активы, которые могут быть использованы для развития финансовой базы экстремистов, должны быть арестованы и обращены в доход государства. У господина Галицкого прокуроры пока нашли 7 млрд руб. на счетах и недвижимость, оцениваемую в 1 млрд руб. Прежде всего это дом площадью более 900 кв. м на участке почти в 4 тыс. кв. м в деревне Обушково под Истрой, а также ряд нежилых помещений и машино-мест в Москве.

Николай Сергеев