Художественные безобразия

Сразу несколько бывших топ-менеджеров ПАО «Газпром» и его дочерних структур стали фигурантами резонансного уголовного дела о хищении 8 млрд руб. при возведении в Сочи Центра художественной гимнастики, известного также как академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Этими деньгами злоумышленникам удалось завладеть в течение трех лет путем банальной имитации строительных работ на объекте, который был введен в строй в декабре 2022 года. Само строительство велось в рамках социального проекта «Газпром — детям» и длилось около пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой

Фото: Академия художественной гимнастики Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой

Фото: Академия художественной гимнастики

По данным “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи начинало расследовать Главное следственное управление петербургского ГУ МВД. Объясняется это тем, что возведением объекта занималось питерское ООО «ГРСП "Магнит"». Когда же был установлен огромный масштаб хищений, дело передали в следственный департамент МВД.

Именно «Магнит» долгие годы являлся крупнейшим исполнителем социальной программы «Газпром — детям». В самой компании, которая в июле 2023 года была признана банкротом, ранее приводили данные, что начиная с 2016 года они построили 89 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в 16 регионах России. При этом выручка ООО за эти годы перевалила за 13 млрд руб. За строительство ФОКов по всей стране, в том числе и академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сочи, как, впрочем, и других аналогичных объектов, отвечало ООО «Газпром межрегионгаз».

Заместителем гендиректора этой структуры по имуществу и корпоративному управлению, а также членом правления ПАО «Газпром» в то время была 48-летняя Елена Михайлова. Именно ее следствие и считает организатором преступления.

Другим его активным участником, как полагают правоохранители, был бывший руководитель другой дочерней структуры «Газпрома» — ООО «Газпром инвестгазификация» Анатолий Еркулов, через компанию которого шло выделение средств на строительство спортивных объектов, включая и сочинский центр. По данным “Ъ”, Анатолия Еркулова следствие считает и конечным бенефициаром ООО «ГРСП "Магнит"», которое было одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома», в частности «Газпром инвестгазификации».

На данный момент оба фигуранта находятся в розыске. Из базы данных Мещанского суда Москвы следует, что меру пресечения в виде заочного ареста пока избрали только бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Елене Михайловой. Произошло это 18 февраля 2026 года. Отметим также, что со своего поста ее сместили еще весной 2023 года, когда следствие заинтересовалось расходованием средств на программу «Газпром — детям». Тогда же Елена Михайлова лишилась и должности руководителя 105-го департамента, занимающегося управлением активами «Газпрома».

Анатолий Еркулов, по данным “Ъ”, также покинул Россию еще до возбуждения уголовного дела. Кроме них, как сообщили в МВД, в международный розыск объявлены еще несколько фигурантов, а всего на данный момент по делу проходят 13 человек.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года предполагаемые мошенники создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. Однако на самом деле выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд руб. были похищены. Криминальные доходы на сумму 1,5 млрд руб. фигуранты успели реализовать. Строительство Центра художественной гимнастики Алины Кабаевой было начато в 2016 году, а реальные затраты на его возведение составили, по некоторым данным, около 2 млрд руб. Разработкой проекта комплекса общей площадью более 42 тыс. кв. м в виде кольца занимался санкт-петербургский Проектный институт №1 при содействии архитектурного бюро Lifequaliti Андрея Литвинова по заказу компании «Газпром». В эксплуатацию центр был введен в декабре 2022 года.

Олег Рубникович