Нетаньяху назвал нового лидера Ирана Хаменеи-младшего «марионеткой КСИР»

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не может показаться на публике, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильский премьер назвал господина Хаменеи «марионеткой Корпуса стражей исламской революции».

«Мы устранили старого тирана. А новый тиран, новая марионетка Корпуса стражей исламской революции, не может показаться на публике»,— заявил господин Нетаньяху на телевизионной пресс-конференции (цитата по AFP). Премьер-министр отметил, что если бы он был «страховым агентом», то не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни».

Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран «уже не тот» после почти двух недель американо-израильских воздушных бомбардировок. По словам израильского премьера, Тегеран понес потери в рядах КСИР и военизированного формирования «Басидж».

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В первый день атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Новым лидером республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи. С момента избрания Советом экспертов Хаменеи-младший не появлялся на публике. Сегодня он впервые обратился к народу. СМИ писали о ранении нового иранского лидера. 12 марта МИД Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи пострадал при недавних атаках. Утверждается, что он чувствует себя нормально и находится в безопасности.