В Госдуме допустили блокировку VPN в России в ближайшие полгода

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что спецслужбы смогут ограничить или заблокировать VPN-трафик в России в ближайшие три–шесть месяцев. Об этом депутат сообщил ТАСС, отвечая на вопрос о доступности Telegram и заблокированных иностранных соцсетей через VPN.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. (…) Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать»,— сказал депутат накануне порталу НСН.

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил замедление работы Telegram. Власти объяснили это отказом мессенджера удалять запрещенный контент и соблюдать российские законы. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможной полной блокировке мессенджера в России с 1 апреля. 6 марта Федеральная антимонопольная служба назвала рекламу в Telegram незаконной. Ответственность за размещение такой рекламы несут рекламодатель и рекламораспространитель.

