Топливо для саморегулируемых

В условиях роста оптовых цен на топливо регуляторы начали обсуждение новых ограничений для участников биржевых торгов. По данным “Ъ”, ФАС предлагает допускать к сделкам на бирже только членов саморегулируемой организации НАУТОР, это должно помочь в борьбе с недобросовестным поведением игроков на рынке. В ФАС сообщили “Ъ”, что вопрос об ограничении доступа находится в стадии обсуждения, а «проработка темы связана с правилами поведения для трейдеров». Трейдеры же считают, что такие меры несут риски монополизации и упрощают условия для ценовых сговоров.

ФАС обсуждает ужесточение доступа к торгам на Петербургской бирже на фоне роста котировок на некоторые виды топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным “Ъ”, на биржевом комитете 11 марта ФАС выступила с инициативой о допуске к торгам только членов Национальной ассоциации участников товарного рынка (НАУТОР). После выхода материала в Петербургской бирже сообщили “Ъ”, что биржа выступала с инициативой о создании СРО, учредителями НАУТОР выступили АТБ и АУТСР. «Вопрос об ограничении доступа на биржу только для членов НАУТОР не стоит на повестке дня»,— сообщили в Петербургской бирже.

По данным “Ъ”, ФАС в том числе обращала внимание участников торгов на необоснованный рост оптовых цен и значительный объем неудовлетворенного платежеспособного спроса. Также обсуждался вопрос покупок топлива вертикально интегрированными нефтекомпаниями через третьих лиц. По данным “Ъ”, биржа должна представить списки таких компаний, к которым могут быть применены санкции вплоть до отстранения от торгов.

Цены на нефтепродукты на Петербургской бирже перешли к росту в начале марта, что часть аналитиков связывала с военными действиями на Ближнем Востоке. Так, бензин марки АИ-92 по индексу европейской части России 2–12 марта подорожал на 6,5%, АИ-95 — на 7,1%. Стоимость межсезонного дизтоплива выросла на 12,49%, летнего — на 10,3%.

В ФАС сообщили “Ъ”, что вопрос об ограничении доступа находится в стадии обсуждения и будет рассматриваться с учетом баланса интересов всех участников топливного рынка.

Проработка темы связана с правилами поведения для трейдеров, мера не повлияет на репрезентативность данных биржи, добавили в ФАС. На Петербургской бирже переадресовали вопросы в ФАС. В крупных нефтекомпаниях “Ъ” не ответили.

Опрошенные “Ъ” трейдеры считают, что ограничение доступа к торгам превратит биржу из рыночного механизма в закрытую бюрократическую структуру. По их словам, создание барьеров в виде обязательного членства в объединениях несет риски монополизации и упрощает условия для ценовых сговоров. Главная угроза, продолжают собеседники, заключается в деградации ценообразования, поскольку без массового спроса биржевые индексы перестанут быть индикативными. Отсутствие конкуренции в итоге позволит оставшимся игрокам переложить все издержки на потребителя, что приведет к росту розничных цен, полагают источники “Ъ”.

Обсуждение дополнительных фильтров на бирже связано со стремлением систематизировать рынок и ограничить доступ недобросовестных участников, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Текущие ограничения, по его словам, все еще позволяют использовать схемы обхода. В частности, поясняет он, участники торгов могут создавать несколько юрлиц (формально не аффилированных) для покупок большего объема на одном базисе. Кроме того, продолжает эксперт, существуют случаи закупок топлива через третьих лиц в интересах крупных нефтекомпаний. Такая практика, поясняет он, позволяет формально выполнять нормативы биржевых продаж и сохранять право на демпферные выплаты, одновременно влияя на ценовую динамику. «На мой взгляд, если идея обязательности СРО для участия в торгах возобладает, потребуется примерно год для создания функционирующей структуры, способной решать такие задачи»,— добавляет господин Дьяченко.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что регулирование, направленное на исключение из торгов недобросовестных участников,— правильная мера.

Но, по его словам, важно не допустить, чтобы это привело к ограничению доступа на биржу для небольших независимых игроков. Эксперт напоминает, что биржа сегодня и так занимает фактически монопольное положение в оптовом сегменте торговли нефтепродуктами.

Участники рынка зачастую по-разному относятся к тем или иным инициативам, что и стало одной из причин создания СРО, говорит исполнительный директор Ассоциации топливных брокеров (АТБ; соучредитель НАУТОР) Александр Бажин. Сама НАУТОР пока также не имеет статуса СРО, поясняет он, организации предстоит разработать и внедрить стандарты работы на биржевом товарном рынке. АТБ, добавляет господин Бажин, принимает активное участие в ее становлении.

Обновлено в 0:34 мск. Добавлен комментарий Петербургской биржи.

Ольга Семеновых