Президента разольют по бутылкам

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» через Суд по интеллектуальным правам рассчитывает добиться прекращения правовой охраны в России бренда Trump. Компания планирует зарегистрировать марку на себя, наладив выпуск водки и джина. За рубежом водка Trump позиционируется в премиальном сегменте, но в России этот бренд вряд ли привлечет потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутылки с водкой Trump Super Premium (Нью-Йорк, 2006 год)

Фото: Lucas Jackson / Reuters Бутылки с водкой Trump Super Premium (Нью-Йорк, 2006 год)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

КЛВЗ «Кристалл» (входит в ПАО «Алкогольная группа “Кристалл”»; АГК) обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском о досрочном прекращении охраны в России товарного знака Trump для алкогольной продукции, говорится в сообщении компании. Ответчиком по делу выступает американская DTTM Operations, связанная со структурами президента США Дональда Трампа. “Ъ” направил запрос представителю компании.

ООО «КЛВЗ “Кристалл”» зарегистрировано в 2016 году. Компания создана в Калуге на базе открытого здесь еще 1901 году винного склада. Текущая мощность предприятия составляет 65 млн бутылок спиртного в год. В портфеле завода: водка Bionica, ликер Konig Heiler, соджу Stun и Insight и прочие бренды. Основным бенефициаром АГК выступает Павел Победкин. Суммарная выручка КЛВЗ «Кристалл» в 2025 году составила 4,76 млрд руб., прибавив 20,17% год к году.

DTTM Operations, согласно данным КЛВЗ «Кристалл», владеет брендом Trump в России с 2017 года. До этого, с 29 декабря 2008 года, правообладателем был сам господин Трамп. Но в алкогольной компании считают, что фактически все это время товарный знак в России для выпуска алкогольной продукции не использовался. «Столь яркий бренд не должен пропадать даром»,— говорит Павел Победкин.

В перспективе КЛВЗ «Кристалл» планирует сам наладить в России выпуск алкогольной, безалкогольной продукции и пива под брендом Trump.

В декабре компания направила заявку на регистрацию товарного знака по соответствующим классам. Для этого уже разработаны рецептуры водки и джина, технологические мощности готовы. В компании уточняют, что планируют наладить сотрудничество с DTTM Operations вне зависимости от итога разбирательства в СИП. Речь может идти в том числе о выпуске продукции по лицензии.

Водка Trump уже продается за рубежом. Бренд был создан в 2005 году и продвигался алкогольной дистрибуторской компанией Drinks Americas в сотрудничестве с Дональдом Трампом. Производство было остановлено в 2011 году из-за плохих продаж. Но в конце 2025 года сын президента США Эрик Трамп возродил бренд. Бутылка Trump Vodka объемом 0,7 л в США стоит $47,45.

Креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что водка Trump позиционируется в сегменте премиальной продукции.

В больших объемах за пределами США она не продается. Эксперт сомневается в успехе бренда на территории России: Дональд Трамп вряд ли настолько популярен в России. Господин Кауфман не исключает, что попытка КЛВЗ «Кристалл» получить права на бренд больше связана со стремлением привлечь интерес к компании.

КЛВЗ «Кристалл» нередко добивается признания прав на громкие товарные знаки. Так, летом 2025 года компании удалось оспорить в Верховном суде отказ Роспатента регистрировать марку «Пираты Карибского моря» (см. “Ъ” от 14 июля 2025 года). В прошлом году предприятие также зарегистрировало торговую марку Gatsby. Ранее компания безуспешно судилась с Jаgermeister из-за схожести этикетки ее брендов Alter Heiler и Konig Heiler с немецкой продукцией.

Владимир Комаров