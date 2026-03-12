В Брянске 12 марта начали хоронить первых погибших в результате теракта, совершенного ВСУ с использованием ракет Storm Shadow. Для того чтобы проститься с инженером завода «Кремний Эл», погибшим на производстве, пришлось вызывать саперов — на кладбище нашли неразорвавшийся боеприпас.

12 марта после окончания траура на Центральном городском кладбище Брянска хоронили первого погибшего в ходе украинской атаки жителя, которым оказался 33-летний инженер завода «Кремний Эл». Во время ракетного удара он находился на рабочем месте — в цехе.

Само кладбище, расположенное сразу за заводом, оказалось недоступно для посетителей. Власти города заявили, что неразорвавшаяся ракета упала на его территорию и в ближайшие часы саперы будут ее обезвреживать. Подход к кладбищу преградил сотрудник полиции в бронежилете и шлеме. С ним препирались сотрудники соседнего коммерческого предприятия, объясняя, что они не могут попасть на свое рабочее место. «Руки-ноги пока на месте, вот и молчите»,— ответил им силовик.

Позже ко входу на кладбище подошли трое коллег погибшего. Сначала на прессу они реагировали негативно, затем, впрочем, разговорились.

Двое из них в момент атаки сами были на смене, но говорить об этом им явно было тяжело и неприятно. «Там был ад»,— в итоге выдавил один из них.

Затем они долго рассказывали о заводе и своих (а также погибшего коллеги) профессиональных достижениях, но в какой-то момент осеклись, видимо, вспомнив, что об этом всем распространяться не стоит. Среди прочего они, тем не менее, пояснили, что после объявления ракетной опасности погибший коллега не стал сразу покидать предприятие, а сначала попытался отключить оборудование, надеясь его спасти. «В общем, наш парень погиб героически»,— сказали инженеры.

Вскоре со стороны кладбища раздался взрыв, земля содрогнулась, в небе появился черный дым, и полиция сняла оцепление. Ракету, очевидно, подорвали накладным зарядом. Собравшаяся у ворот траурная процессия потянулись внутрь. Желающие проститься с инженером приехали на трех автобусах, было много людей и на своих машинах.

10 марта ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. По официальным данным, погибли семь человек, еще 42, в том числе ребенок, были ранены. 11 марта в регионе объявили траур. Следственный комитет России квалифицировал происшедшее как теракт, возбудив уголовное дело по ст. 205 УК.

За прошедшие после атаки сутки властям удалось подлатать поврежденные дома. Если пройти по району в темное время суток, повреждения почти не заметны, только хрустят под ногами осколки выбитых стекол. В подземном переходе, возле места основного удара, появился стихийный мемориал жертвам трагедии, люди с цветами подъезжают туда даже поздно ночью.

Днем все предстает в ином свете, на проезжей части возле полуразрушенной остановки видна засыпанная воронка. Она занимает значительную часть тротуара и две полосы дороги.

Стоящие рядом рабочие рассказывают, что глубина воронки составляла полтора метра — и после того, как из нее достали корпус ракеты, понадобилось три «КамАЗа» щебня, чтобы ее засыпать.

Сильно поврежден и дом, находящийся сразу за разрушенной остановкой. Дверь в квартиру на втором этаже оказалась не заперта. «Заходите, у нас открыто, теперь мы ничего не боимся»,— сказала хозяйка Елена. Во время атаки они с дочкой и мужем оказались в подземном переходе — том самом, где сейчас расположен стихийный мемориал. В нем они и пережидали ракетный удар. «Было очень страшно. Мы думали, что эта подземка схлопнется»,— рассказывает она. В квартире в это время находились кот и собака. Стекла выбило полностью. На стенах, потолке и мебели видны следы осколков, внешняя стена покосилась. В их подъезде, по словам Елены, два человека ранены: мужчина с третьего этажа сильно пострадал от осколков, а девушка с пятого и вовсе попала в реанимацию.

Окна в квартире заклеены непрозрачной пленкой. Такая же пленка видна во многих домах поблизости. Елена рассказала, что Советский район в городе считается опасным. «Я бы переехала хоть в комнату в общежитии, если бы была такая возможность»,— сказала она. Жители долгое время страдали от атак дронов, но через какое-то время, по их словам, просто перестали обращать на них внимание. Также она пожаловалась на состояние укрытий. На поверку это оказались темные, сырые помещения с земляным полом. Сейчас жители отнесли туда воду и хотят закупить мебель.

В городе действует ПВР, где разместили пострадавших от атаки жителей, квартиры которых стали непригодны для жизни. Из-за повреждений ночью там слишком холодно, да и психологически сложно возвращаться домой после пережитого стресса. Одна из жительниц пострадавшего дома рассказала, что во время атаки она с двумя детьми укрылась в подвале. «Укрытие там не обустроено, мы стояли на цементе в луже, там даже нет света. Там ничего не оборудовано, никто не ожидал, что так будет. Все привыкли, и во время ракетной опасности обычно никто никуда не прячется»,— говорит она.

Ефим Брянцев, Брянск