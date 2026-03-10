Яна Лантратова стала кандидатом на пост уполномоченного по правам человека

Депутат Государственной думы Яна Лантратова («Справедливая Россия») рассматривается в качестве кандидата на должность уполномоченного по правам человека в России, сообщил «Ъ» источник в партии. Уверенности в ее назначении внутри партии еще нет, добавил он. Высокопоставленный источник «Ъ» в Государственной думе рассказал, что госпожу Лантратову хотел бы видеть на посту омбудсмена руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Источник «Ъ», близкий к действующему омбудсмену Татьяне Москальковой, рассказал, что госпожу Лантратову в последнее время часто видят в офисе уполномоченного на Смоленском бульваре. В качестве председателя «профильного» комитета Госдумы она активно взаимодействует с госпожой Москальковой и та наверняка поддержит эту кандидатуру на свой пост.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Государственной думы Яна Лантратова

Ранее несколько СМИ сообщили, что вопрос о следующем омбудсмене поднимался на заседании Совета Государственной думы. Один источник «Ъ», присутствовавший на совещании, эту информацию опроверг, другой — подтвердил и рассказал, что на Совете было объявлено, что пост оставят за представителем «Справедливой России».

На официальный запрос «Ъ» в «Справедливой России» ответили, что еще не определились со своим кандидатом на пост уполномоченного по правам человека. Согласно соответствующему федеральному конституционному закону, кандидатуры вносятся за 20 дней до истечения полномочий действующего омбудсмена. «Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательством порядке»,— заявили в партии.

Полномочия действующего уполномоченного Татьяны Москальковой истекают в апреле. На свой первый срок на этом посту она выдвигалась в 2016 году партией «Справедливая Россия». В 2021 году переназначить ее на должность Госдуме предложил лично президент России Владимир Путин. По российским законам нельзя занимать пост омбудсмена больше двух раз.

РБК сообщил со ссылкой на трех источников, близких к администрации президента, что Яна Лантратова является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост омбудсмена. В качестве другого потенциального сменщика госпожи Москальковой изданием упоминается глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев.

Яне Лантратовой 37 лет. Действующий созыв Госдумы — первый для нее. До «Справедливой России» госпожа Лантратова состояла в федеральном координационном совете «Молодой гвардии» «Единой России». В 2012 году она была включена в СПЧ и с 2015 по 2019 год занимала в нем пост ответственного секретаря.

Степан Мельчаков, Григорий Лейба