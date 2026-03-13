Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»

Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» назначил Владислава Бакальчука гендиректором группы компаний. Феликс Либ, занимавший эту должность, избран председателем совета директоров. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба «М.Видео».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Моя цель — трансформировать М.Видео в универсальную мультикатегорийную платформу. Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса»,— заявил Владислав Бакальчук. Он отметил, что компания расширяет ассортимент, развивая категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей, а также привлекает новых партнеров и усиливает логистическую инфраструктуру.

Феликс Либ добавил, что прошедший год «стал для М.Видео переломным», и сотрудники компании реализовали глубокую трансформацию бизнес-модели. «Ключевым стратегическим шагом стал переход на агентскую схему поставок с крупнейшими поставщиками»,— сказал он. Раньше компания работала по классической модели выкупа товара, что требовало значительного оборотного капитала и привлечения заемного финансирования. Сейчас же «М.Видео» реализует продукцию по агентской модели, рассчитываясь с поставщиками по факту продаж, отметил господин Либ.

Владислав Бакальчук с сентября 2025 года занимал пост исполнительного директора операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Феликс Либ был назначен гендиректором группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» в феврале 2025-го.