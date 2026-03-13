Инвестиции в России ушли в минус

Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году сократились впервые за пять лет. По данным Росстата, их объем уменьшился на 2,3% в реальном выражении после роста на 8,4% в 2024 году и 9,8% в 2023 году. Такого снижения прогнозисты не ожидали. Похоже, что в текущих условиях предприятия не считают капвложения достаточно привлекательными или безопасными.

По данным Росстата, капвложения в четвертом квартале 2025 года снизились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Впервые с 2020 года негативная динамика показателя наблюдалась большую часть года: во втором квартале показатель сократился на 1% год к году, в третьем — на 4,3%. Рост зафиксирован только в первом квартале — на 6,5%. В целом по итогам прошлого года инвестиции уменьшились на 2,3% после четырех лет устойчивого роста: в 2024 году — на 8,4%, в 2023-м — на 9,8%, в 2022-м — на 6,7%. Одна из очевидных причин спада — эффект базы, но это лишь одно из объяснений такой динамики.

Итоговое снижение капвложений оказалось неожиданным для прогнозистов.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом» в конце декабря, предполагал годовой рост инвестиций на 0,7%. Минэкономики в сентябре 2025 года ожидало увеличения показателя на 1,7%, однако позднее скорректировало оценки. Как заявил в феврале 2026 года на заседании комитета Госдумы по экономполитике глава ведомства Максим Решетников, замедление инвестиций стало «естественной платой за снижение инфляции» на фоне жесткой денежно-кредитной политики.

Банк России в свежем региональном обзоре также объясняет снижение инвестиций в 2025 году охлаждением внутреннего спроса, отмечая, впрочем, что уровень капвложений «остался вблизи максимума последних лет». По данным Росстата, наиболее заметный спад инвестактивности наблюдался в транспорте, строительстве и сельском хозяйстве, тогда как в обработке капвложения увеличились на 11% год к году — главным образом благодаря государственному спросу и программам импортозамещения. При этом, отмечают в ЦБ, в 2025 году выросла доля вложений в жилые здания и объекты интеллектуальной собственности, а доля инвестиций в машины и оборудование сократилась.

Это совпадает с оценками аналитиков, фиксирующих ослабление предложения инвесттоваров.

По расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), их предложение к концу 2025 года сократилось до 88,2% от уровня середины 2024 года (см. “Ъ” от 6 марта).

Инвестиции в машины и оборудование начали снижаться с середины прошлого года, а те, которые осуществлялись, в значительной степени были направлены на поддержание существующих мощностей. По данным опросов Банка России, эту цель назвали около 60% компаний, тогда как модернизацию производства отметили 42%, а расширение мощностей — 28%. Это указывает на постепенное смещение инвестактивности от расширения к поддержанию работы производств.

Спад инвестиций наблюдался на фоне сжатия финансового результата предприятий по итогам 2025 года на 3,9% год к году (без малого предпринимательства, банков и госучреждений), сообщил Росстат. По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», в отношении к ВВП показатель оказался близок к среднему уровню 2017–2019 годов — около 13%. Основной вклад в сокращение прибыли внесла добыча: угольная промышленность завершила год с убытком в размере 408 млрд руб., а финрезультат компаний нефтегазового сектора снизился почти на 64% год к году, до 1,9 трлн руб. При этом доля собственных средств компаний в капитальных инвестициях 2025 года составила почти 59%, став историческим максимумом за исключением 1997 года, отмечают аналитики.

Опросы предприятий показывают, что причины замедления инвестиций не сводятся только к ослаблению спроса, хотя, по данным мониторинга ЦБ, доля компаний, указавших на недостаточный спрос как ограничивающий фактор капвложений, выросла за год на 7 процентных пунктов, до 22%.

В то же время, по данным ИНП РАН, большая часть промпредприятий (65%) как основное препятствие для инвестиций влияние неопределенности макроэкономической ситуации, а также ограничений, связанных с высокими ставками и доступностью оборудования (см. “Ъ” от 3 октября 2025 года).

Ожидания бизнеса также остаются сдержанными (см. график). По данным Банка России, в первом квартале 2026 года компании рассчитывают, что объем инвестиций будет не ниже уровня четвертого квартала 2025 года. Однако четвертый квартал 2025 года оказался относительно слабым, хотя традиционно именно на конец года приходится статистический пик роста инвестиций.

Оперативные индикаторы начала 2026 года также указывают на охлаждение инвестиционного цикла. По оценке ЦМАКП, производство инвесттоваров в январе 2026 года сократилось на 7,2% по сравнению с декабрем 2025 года с учетом сезонной корректировки. Заметим, по оценкам ИНП РАН, в феврале 2026 года на фоне снижения прогнозов спроса и выпуска инвестпланы промпредприятий после декабрьского сокращения пессимизма с минус 38 до минус 24 пунктов за первые два месяца 2026 года вновь снизились до минус 35 пунктов и почти вернулись к пессимизму ноября 2025 года — худшему значению показателя с кризиса 2008–2009 годов.

Минэкономики, напомним, ожидает снижения инвестиций в 2026 году на 0,5%, а аналитики, опрошенные «Интерфаксом», прогнозируют их нулевой рост. В этих условиях инвестиционная активность, вероятно, будет поддерживаться в основном за счет уже начатых проектов и госпрограмм, хотя финансирование последних, очевидно, будет снижаться.

Артем Чугунов