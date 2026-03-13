Ограничения интернета в Москве не повлияли на работу администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента пользуются стационарными телефонами. С 6 марта в нескольких районах Москвы не работает мобильная связь и интернет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пользуемся стационарными телефонами»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос ТАСС о влиянии ограничения мобильной связи и интернета в Москве на работу администрации президента.

Дмитрий Песков 10 марта объяснил отключение связи в столице «обеспечением безопасности». По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, ущерб для московского бизнеса за первые пять дней ограничений составил от 3 до 5 млрд рублей.

