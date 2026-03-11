Утром — бизнес, вечером — стулья

За 2025 год российские производители нарастили выпуск офисной мебели на 15,6% год к году, до 26,1 млн единиц. В то же время в сегменте бытовой мебели, напротив, наблюдается снижение производства. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с активным вводом в эксплуатацию коммерческой недвижимости, притом что продажи квартир в новостройках сокращаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся у “Ъ” данных Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), за весь прошлый год в РФ было произведено 26,1 млн единиц офисной мебели, что на 15,6% больше год к году. Выпуск деревянной офисной мебели вырос на 20,9%, до 12,6 млн единиц, металлической — на 11%, до 13,5 млн. В общей структуре производства на долю офисной мебели в 2025 году пришлось 26,6% против 23,7% годом ранее.

Согласно АМДПР, темпы роста выпуска офисной мебели заметно опережают общий прирост производства такой продукции в РФ, составивший в натуральном выражении 1,1% год к году, до 98 млн единиц продукции, в денежном — 4,9%, до 547,6 млрд руб.

При этом по итогам 2025 года выпуск бытовой мебели, наоборот, снизился на 3,3%, до 71,9 млн единиц. Выраженное падение наблюдается у матрасов — на 37,8%, до 10,3 млн, у кухонной мебели — на 8,5%, до 16,4 млн, у мягкой раскладной мебели с деревянным каркасом — на 2,2%, до 3 млн.

Сокращение выпуска матрасов в АМДПР связывают с ростом издержек, поскольку средняя цена изготовления такой продукции увеличилась почти вдвое, а также с перепроизводством в предыдущие годы. Кроме того, снижение производства бытовой мебели связано со спадом продаж квартир в новостройках после отмены льготной ипотеки (см. “Ъ” от 23 июля 2025 года).

Рынок коммерческой недвижимости, напротив, оживился.

По данным замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентина Кусова, в 2025 году объем офисной недвижимости в Москве составил 704 тыс. кв. м, что на 24% больше год к году и является максимальным показателем за последние десять лет.

В основном это связано с вводом объектов, заложенных в предыдущие годы, а также с увеличением объемов строительства по госпрограммам мест приложения труда и комплексного развития территорий. В 2026–2028 годах к вводу готовится 2,9 млн кв. м офисных площадей, среди которых 61% будет приходиться на эти программы.

По словам господина Кусова, застройщики сейчас продают офисы без отделки — арендатор или покупатель приобретает мебель самостоятельно. Гендиректор Первой мебельной фабрики и президент АМДПР Александр Шестаков связывает рост спроса на офисную мебель с возобновлением активного офисного строительства. По его данным, продажа офисной мебели в 2025 году обеспечила 48% выручки, например, Первой мебельной фабрики, что на 10 процентных пунктов больше год к году. Исполнительный директор розничного бизнеса ГК «Аскона» Владимир Корчагов говорит, что спрос на офисную мебель также стимулирует возвращение многими компаниями сотрудников в офисы или переход на гибридный режим работы. Сооснователь ателье мебели Mr.Doors Максим Валецкий соглашается: спрос на мебель для коммерческих пространств начал расти после не слишком удачных постпандемийных лет. Отдельно эксперт отмечает положительную динамику в более узком сегменте мебели для медицинских учреждений. Он связывает это в том числе с развитием сектора коммерческой медицины в РФ.

Ранее значительная часть офисной мебели импортировалась, но в последние годы российские производители получили дополнительный импульс для роста за счет сокращения поставок из-за рубежа, считает Владимир Корчагов. Дополнительно эксперт выделяет влияние маркетплейсов на продвижение такой продукции. По его словам, для онлайн-площадок офисная мебель относительно удобная категория с точки зрения логистики и хранения: она чаще относится к среднегабаритным товарам и проще в транспортировке, чем, например, крупная бытовая мебель.

Владимир Комаров, София Мешкова