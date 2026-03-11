Праздники прошли бессвязно

Из соображений безопасности в Москве пятый день в отдельных районах ограничен мобильный интернет, перебои наблюдаются также и с голосовой связью. Совокупный ущерб для бизнеса столицы за пять дней эксперты оценивают от 3 млрд до 5 млрд руб., а среди наиболее пострадавших от отключений традиционно оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Сами компании подчеркивают, что для них критически важным становится вопрос корректной работы «белых списков» сайтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Начиная с 6 марта в столице наблюдаются отключения мобильного интернета и связи. Мобильный интернет не работал в центре города, а также на отдельных ветках метро. При этом в некоторых районах на мобильном интернете работали только отдельные сайты из «белого списка» (перечень платформ, доступных в периоды отключений, был утвержден осенью 2025 года Минцифры), когда в других локациях мобильного интернета и связи не было совсем. Утром 10 марта отключения мобильного интернета также происходили в Санкт-Петербурге.

6 марта источники “Ъ” на телеком-рынке сообщали, что перебои в работе мобильного интернета и связи в столице могут быть связаны с «внешними ограничениями»: операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы, из-за чего могли появиться проблемы с работой и голосовой связи. Операторы связи утверждали, что их сети работают в «штатном режиме», а перебои возникали из-за «внешних ограничений».

Максут Шадаев, глава Минцифры, август 2025 года, «Интерфакс»: «В "белый список" войдут все ресурсы, нужные для жизни».

10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отключения интернета в Москве и других крупных городах «обеспечением безопасности», в Роскомнадзоре переадресовали вопросы о перебоях в работе связи в Минцифры. В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

Отключения связи и интернета после регионов распространились теперь и на Москву, которая является крупнейшим потребительским рынком интернет-торговли, говорят в пресс-службе АКИТ (входят более 80 компаний). «В силу регулярных отключений вопрос по "белому списку" стоит для бизнеса критически. На наш взгляд, любой легально работающий российский сервис, оказывающий услуги населению, должен сохранять свою доступность. Иначе такое положение дел может привести к серьезным нарушениям в конкуренции, когда несколько крупнейших сервисов смогут работать, а все остальные — нет»,— считают в ассоциации.

Ранее массовые отключения мобильного интернета в Москве происходили в начале мая 2025 года. Тогда власти тоже объясняли их соображениями безопасности. При этом регионы РФ с начала 2025 года регулярно сталкиваются с отключением мобильного интернета, а в отдельных районах его не бывает неделями.

Собеседник “Ъ” на IT-рынке оценивает совокупный ущерб для бизнеса Москвы за пять дней в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд руб., исходя из доли цифровой экономики в ВРП (валовый региональный продукт) и масштаба ограничений.

Отключение мобильного интернета в первую очередь сказывается на среднем и малом бизнесе, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Крупные компании, которые уже сталкивались с ограничениями в регионах, успели внедрить резервные каналы связи и адаптировать процессы. При этом до 50–70% интернет-трафика в России приходится на мобильные устройства, и среди наиболее пострадавших — курьерские службы, такси, каршеринг, розничная торговли с мобильными POS-терминалами».

Проблемы подтверждают и участники рынка. Директор по маркетингу и продукту сервиса «Чиббис» Александр Якимец говорит, что отключение мобильного интернета сказалось на сегменте самовывоза: клиенты получали только 2% заказов против 5–6% обычно. Руководитель направления городской логистики Flowwow Юрий Семичастнов добавляет, что перебои со связью могли создавать сложности для курьеров: «В отдельных случаях им требовалось больше времени, чтобы уточнить маршрут или добраться до клиента».

Представители же маркетплейсов уверяют, что отключения связи и мобильного интернета не сказались на работе пунктов выдачи заказов. В Ozon “Ъ” сказали, что не наблюдают «массовых задержек или жалоб клиентов на проблемы с выдачей заказов», а большинство пунктов работают с помощью проводного интернета. В пресс-службе Wildberries заявили, что не фиксируют снижения количества заказов через мобильное приложение в Москве. В сервисе такси «Максим» — что «существенных сбоев в работе сервиса не наблюдалось». В «Яндексе» отказались от комментариев.

За прошлый год операторы связи уже нарастили количество абонентов и выручку от сегмента широкополосного доступа (ШПД) к интернету: у «Ростелекома» количество абонентов в B2B/G в ШПД выросло до 13%, у МТС в этом сегменте выручка — на 13%. В «Ростелекоме» “Ъ” заявили, что «за последние дни мы снова видим всплеск заявок от компаний на подключение ШПД». «Для операторов связи увеличение спроса на ШПД означает переток выручки из мобильного сегмента в фиксированный, что частично компенсирует потери мобильного трафика из-за блокировок»,— заключает Сергей Кудряшов. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС отказались от комментариев.

Алексей Жабин, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова