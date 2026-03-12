Пентагон потратил не менее $11,3 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

Представители Пентагона на закрытом брифинге с сенаторами из подкомитета по ассигнованиям на оборону заявили, что на военную операцию в Иране за первые шесть дней было потрачено минимум $11,3 млрд. Представитель подкомитета сенатор Крис Кунс охарактеризовал эту информацию как «приблизительно точную», сообщает ABC News.

По его оценке, общие затраты на военную операцию в данный момент «значительно превышают озвученную цифру». Сенатор также предположил, что ведение военных действий в Иране обходится США свыше $1,5 млрд в день. В настоящее время расходуются средства, ранее уже выделенные Пентагону Конгрессом. Белый дом еще не обращался с запросом на дополнительное финансирование.

Ранее источники The Washington Post сообщили, что за первые два дня войны с Ираном Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд. Утверждалось также, что администрация Трампа в ближайшие дни направит Конгрессу запрос «на десятки миллиардов долларов» для поддержки военной кампании.

Влад Никифоров