Торговля замедляет шаг

В 2025 году количество открытий магазинов у дома в целом по России сократилось в шесть раз. Столь заметное снижение зафиксировано впервые с 2017 года. В основном пострадали торговые точки по продаже алкоголя, столкнувшиеся с серьезными ограничениями региональных властей. Кроме того, у сетей растут затраты на открытие магазинов у дома, что также приводит к увеличению сроков окупаемости.

Как следует из имеющегося у “Ъ” исследования Infoline, по итогам 2025 года в целом по России FMCG-ритейлеры, входящие в топ-200 крупнейших по обороту, открыли 952 новых магазина шаговой доступности — это почти в шесть раз меньше, чем в 2024 году, когда дополнительно появилось 5,66 тыс. таких торговых точек (с учетом закрытий). Самое заметное снижение числа открытий новых магазинов у дома продемонстрировали сети алкомаркетов «Красное & Белое», «Бристоль», а также продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Ярче». Из региональных сетей самое заметное снижение продемонстрировала сеть «Серебряный шар», работающая в Хакасии, Туве и Красноярском крае.

Начиная с 2017 года, когда аналитики стали наблюдать за тенденциями в сегменте магазинов у дома, этот формат был самым активно развивающимся. Для сравнения: в 2024 году мягких дискаунтеров по типу «Магнита» и «Пятерочки» по всей стране было открыто 3,6 тыс., жестких по типу «Светофора» и «Чижика» — 1,4 тыс. Это более чем в четыре раза меньше числа открытий магазинов шаговой доступности в позапрошлом году.

В 2025 году на ситуацию в сегменте повлияли в том числе ограничения в ряде регионов, включая Вологодскую, Курганскую, Московскую области, Пермский край, Республику Алтай, продажи алкоголя в рознице и ужесточения требований к расположению таких точек продаж.

Ритейлеры пересматривают портфель, меняют помещения и зачастую вынуждены закрывать точки в тех местах, на которые распространяются ограничения по продаже спиртного — эта категория играет существенную роль в рентабельности продуктовых магазинов, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Действия региональных чиновников негативно повлияли как раз на «Красное & Белое» и «Бристоль» (обе сети входят в Mercury Retail Group). В этой компании на запрос “Ъ” не ответили. Также поступили во «Вкусвилл» и «Ярче».

Во многих городах плотность магазинов шаговой доступности дошла до предела, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Роман Самойлов.

Если раньше сети соревновались в том, кто быстрее откроет больше таких точек, чтобы оказаться ближе к потребителю, то теперь они вынуждены обращать больше внимания на рентабельность каждого магазина, поясняет он.

При этом сроки окупаемости каждой торговой точки продолжают расти, что делает открытие новых точек «с нуля» слишком дорогим, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Сейчас, по ее словам, окупаемость объекта может достигать до одного года против шести месяцев ранее. Это привело не только к падению прироста новых объектов, но и к сокращениям уже открытых точек.

Сеть «Вкусвилл» оптимизировать свою работу начала еще в апреле 2025 года. Это связано со сменой фокуса сети, которая сейчас отдает предпочтение развитию онлайн-продаж, поясняет госпожа Сумишевская. Но Роман Самойлов отмечает, что закрытия магазинов сети могут быть связаны со стремлением потребителей экономить.

Снижение открытий новых магазинов продолжится и в 2026 году, считает Роман Самойлов. В дальнейшем основной прирост количества торговых площадей будет обеспечивать развитие мягких и жестких дискаунтеров, прогнозирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным АКОРТ, уже сейчас по темпам роста выручки жесткие дискаунтеры опережают другие форматы примерно в два раза.

Алина Мигачёва