Брусничная поляна

ГК ФСК Владимира Воронина договорилась о продаже двух площадок в Санкт-Петербурге суммарной площадью 2,2 га оценочно за 1,8–2 млрд руб. Новым владельцем станет «Брусника», сфокусировавшаяся на экспансии в регионы. ФСК в 2023 году выкупила эти участки у покидавшего российский рынок шведского девелопера Bonava, сейчас, по словам экспертов, такие активы не интересны крупным застройщикам.

Девелопер «Брусника» Алексея Круковского выкупает у ГК ФСК Владимира Воронина две площадки в Петербурге — на проспекте Обуховской Обороны и улице Ольги Берггольц, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам одного из них, первая площадка размером 1,3 га предполагает строительство жилого дома на 19,6 тыс. кв. м, на втором участке площадью 0,9 га можно реализовать 25,4 тыс. кв. м соответственно. В ГК ФСК отказались от комментариев, в «Бруснике» не ответили на запрос “Ъ”.

«Брусника» строит жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства жилья составляет 1,6 млн кв. м. По оценкам bnMAP.pro, в 2025 году выручка застройщика выросла на 34,6% год к году, до 45,9 млрд руб.

ГК ФСК работает на рынке жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде и других регионах. Входит в пятерку крупнейших девелоперов по объему текущего строительства, которое составляет 1,8 млн кв. м, сказано на портале «Наш.Дом.РФ». Выручка застройщика в 2025 году, по оценкам bnMAP.pro, составила 103 млрд руб., что на 4,4% больше год к году.

ГК ФСК получила реализуемые «Бруснике» площадки в результате поглощения российских активов шведского девелопера Bonava, который в 2023 году покинул рынок РФ. В сделку тогда вошли несколько площадок в Санкт-Петербурге общей площадью 16 га, где можно построить 230 тыс. кв. м жилья, ее сумма составила €50 млн (5,1 млрд руб. по курсу на момент сделки).

Позже ГК ФСК начала распродавать часть активов Bonava. Так, в начале 2025 года 3,3 га на берегу Охты перешло холдингу Legenda оценочно за 2,5–2,7 млрд руб. Большинство девелоперов оптимизируют свой портфель: участки с небольшим потенциальным объемом строительства могут быть не интересны для ФСК, объясняет логику этих сделок замдиректора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Алексей Дубейковский. По его оценке, совокупная стоимость обоих проектов, проданных ГК ФСК «Бруснике», могла составить около 1,8–2 млрд руб. Средняя цена жилья в будущих комплексах на старте реализации составит около 380–400 тыс. руб. за кв. м, считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Для «Брусники» покупка таких площадок — возможность быстро пополнить земельный банк в уже сформированной городской среде, отмечает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Однако девелоперы предпочитают не покупать площадки без готовой разрешительной документации. Процесс согласования в Санкт-Петербурге не самый простой, отмечает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. При дорогом банковском финансировании выгоднее приобретать площадки на высокой стадии готовности и начинать продажи как можно раньше, добавляет Алексей Дубейковский.

В прошлом году застройщики Петербурга столкнулись со снижением продаж и выручки. По подсчетам Dataflat.ru, в 2025 году девелоперы жилья выручили 440,5 млрд руб., что на 5% меньше год к году. Продажи сократились еще больше — на 18% по объему, до 1,47 млн кв. м, и на 16% в лотах, до 38,2 тыс. При этом средние цены выросли на 15%, до 299,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Дарья Андрианова