Гладков анонсировал появление антидроновых коридоров в Белгородской области

В Белгородской области планируется создание специальных антидроновых коридоров, которые обеспечат безопасное передвижение жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Приступить к работам планируется после того, как сойдет снег и просохнет грунт. Предполагается монтаж специальных опорных конструкций с защитным сетчатым ограждением для минимизации рисков при перемещении граждан. Глава региона отметил, что реализация инициативы связана с определенными сложностями, обусловленными рельефом местности, наличием протяженных подземных коммуникаций вдоль автомобильных дорог, а также сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ.

На Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях уже используется метод защиты населения с помощью антидроновых коридоров. В эти регионы для изучения технологии направлены заместитель губернатора Евгений Воробьев и специалисты регионального управления капитального строительства.

За праздничные выходные при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека, еще 19 были ранены.

Кабира Гасанова