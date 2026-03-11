Траур в тени Storm Shadow

В Брянской области объявлен траур после ракетного обстрела областного центра, в котором погибли шесть человек и 42 — получили ранения. По данным местных властей, удар был нанесен семью дальнобойными ракетами Storm Shadow, что привело к повреждению десятков зданий и автомобилей, а также цеха предприятия. Следствие квалифицировало обстрел как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел заседание оперативного штаба региона. На нем было принято решение объявить сегодняшний день днем траура в связи с жестоким ракетным ударом по Брянску вечером во вторник, 10 марта. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и развлекательные передачи, а на всех зданиях приспустят флаги.

По последним данным, в результате удара с применением семи дальнобойных ракет Storm Shadow погибли шесть человек, 42 — получили ранения.

На данный момент госпитализированы 29 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний, его состояние стабильно. Девятерых жителей, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, после атаки транспортируют в специализированные федеральные медицинские центры, а остальных положили в медучреждения Брянска. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Как рассказывал “Ъ”, ракетный удар пришелся накануне по северной части Брянска, где после 18 часов вспыхнул сильный пожар, из-за которого в небо поднялся черный дым. По данным Александра Богомаза, пожарные расчеты ликвидировали огонь к полуночи.

После этого было возобновлено движение по Красноармейской улице и проспекту Станке Димитрова. Губернатор не назвал общее количество поврежденного в результате обстрела имущества.

Судя по части доклада главы регионального управления МЧС России Дмитрия Енина, которую господин Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале, от удара пострадал цех некоего предприятия.

В границах перекрывавшихся накануне улиц в Брянске расположена площадка одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России — завода «Кремний Эл». На предприятии пока не заявляли ни о каких последствиях удара.

Горадминистрация Брянска утром в среду заявила, что сейчас специальная комиссия оценивает объем пострадавшей недвижимости и автомобилей, в гостинице Брянска действует пункт временного размещения (ПВР).

Главное следственное управление Следственного комитета РФ, которое занимается расследованием всех украинских обстрелов и налетов беспилотников, возбудило по факту обстрела уголовное дело о теракте.

По оценке ведомства, в Брянске в результате ракетного удара повреждены более 70 объектов инфраструктуры, в том числе помещения предприятия гражданского назначения, и автомобили. Следствие уверено, что теракт совершили военнослужащие главного управления разведки Министерства обороны Украины, иные воинские формирования и представители высшего военного и политического руководства, которые действовали как преступная группа.

В СКР считают, что удар был нанесен для устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти. На месте обстрела работают следователи и криминалисты, которые фиксируют следы преступления.

Соболезнования в связи с терактом выразили руководители соседних субъектов РФ, которые заявили о готовности оказать поддержку жителям Брянска. В ПВР в городе российский Красный Крест начал сбор информации о потребностях пострадавших.

Организация анонсировала выдачу им ваучеров на еду, лекарства и детскую одежду. По данным администрации Брянска, к сегодняшнему утру в ПВР обратились лишь четыре человека, которые получили не только кров, но и бесплатное питание.

Сергей Толмачев, Воронеж